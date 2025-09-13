El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias El lateral sufrió un golpe en la cabeza en un salto con Rico que le hizo abandonar el campo en ambulancia. También Costas se retiró lesionado

Ramón Julio García Getafe Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:41 | Actualizado 19:48h.

El encuentro de este sábado entre el Getafe y el Real Oviedo tuvo un susto de los gordos cuando un salto entre Rico y Nacho Vidal acabó con el jugador del Real Oviedo sangrando por la cabeza, lo que le hizo abandonar el campo en ambulancia con dirección al hospital.

El club explicó que el jugador «sufrió un traumatismo craneoencefálico, sin pérdida de conocimiento, que le obligó a ser retirado en ambulancia al Hospital Universitario de Getafe». Además, añade que las pruebas dieron resultados «dentro de la normalidad» y que el futbolista azul permanecerá en observación las próximas horas, acompañado por un miembro de los servicios médicos de la entidad azul. Además, el club agradeció al centro hospitalario y a su personal el trato recibido y al Getafe por las visitas de Diego Rico y Enrique Mejuto, delegado del equipo, que se acercaron a ver al jugador.

También se retiró del partido lesionado el defensa David Costas. En principio parece un problema muscular que está pendiente de ser sometido a las pertinentes pruebas médicas para determinar el alcance.

El equipo regresó ayer por la noche en AVE y tendrá hoy jornada de descanso. Mañana el equipo volverá a entrenar y descansará el martes, para volver el miércoles a El Requexón.

