El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La peña azul Furacu de Madrid volvió a ser la anfitriona de oviedistas en la capital de España. R. J. G.

La afición del Real Oviedo, camuflada y dispersa, pero fiel en Getafe

Medio millar de oviedistas estuvieron en el Coliseum repartidos por las gradas, pero se hicieron oír en varias fases del encuentro

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Getafe

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:12

Ni la hora, ni las fiestas de San Mateo, ni la falta de entradas para la afición visitante son motivos suficientes para evitar que el Real Oviedo esté acompañado por los suyos. En Getafe medio millar de oviedistas se desperdigaron por la grada y, camuflados entre el azul local, se dejaron sentir.

Al final sería algo más de medio millar de aficionados oviedistas los que se citaron en el sur de Madrid para acompañar a su equipo en el segundo desplazamiento de la temporada. Desde bien temprano las aficiones se mezclaron en los aledaños del estadio, confundiéndose por el color. En esta ocasión solo el escudo y la publicidad distinguía entre unos y otros.

Como suele ser habitual en las visitas a la capital, la Peña Furacu fue la anfitriona de los oviedistas, que convocaron al resto para ir calentando motores en una previa extraña por el horario, pero que fue muy tranquila.

Imagen de Galeria
Juan Rivas, Tamara Rodríguez, Daniel Garrido yJorge Alvarez. R. J. G.
Imagen de Galeria
Jesús Martínez y Pablo Almanza, a la puerta del campo del Getafe. R. J. G.
Imagen de Galeria
Jorge Cuadrado y Juan Carnicer, con David, Miguelín, Carlos y Álvaro. R. J. G.
Imagen de Galeria
Aficionados dentro del estadio. LOF

1 /

Oviedistas afincados en Madrid aprovecharon para estar con el equipo, como Jorge Cuadrado y Juan Carnicer, que acudieron con sus hijos Miguelín, Carlo y Álvaro, y acompañados por David, como infiltrado del Getafe. Trabajan en Madrid y no dejaron pasar la oportunidad.

También Jesús Martínez acudió con su sobrino Pablo Almanza, nacido en Oviedo, pero residente en Madrid desde hace años. Un oviedista por influencia familiar. La peña Somiedo estuvo representada por Juan Rivas y Tamara Rodríguez, junto a sus amigos Daniel Garrido yJorge Alvarez.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, también vio el partido en el Coliseum. Lo mismo que Pedro Luis Fernández, presidente de GAM, que siguió el duelo desde el palco con la representación del Real Oviedo. Tampoco se perdió la cita el que fuera director deportivo del Real Oviedo Carmelo del Pozo, en la actualidad secretario técnico del Valencia.

Cuando se citó por megafonía al entrenador azul, Veljko Paunovic, recibió una ovación de los aficionados locales, que recordaban su paso por el equipo madrileño como jugador.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  5. 5

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  8. 8 Una explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La afición del Real Oviedo, camuflada y dispersa, pero fiel en Getafe

La afición del Real Oviedo, camuflada y dispersa, pero fiel en Getafe