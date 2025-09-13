El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Getafe 2 - 0 Real Oviedo

El balón parado condena al Real Oviedo en Getafe

Los azules cayeron ante el Getafe con dos remates de cabeza mal defendidos en un encuentro accidentado, con una aparatosa y alarmante lesión de Nacho Vidal

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Getafe

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:12

El Real Oviedo no solo sufrió la tercera derrota de la temporada en su compromiso ante el Getafe, sino también una nueva ... lección de lo que es la categoría. Esta probablemente sea la más dolorosa ya que fue en la que menos esfuerzo necesitó su rival y, además, vino acompañada de bastantes más malas noticias. El golpe que obligó a retirarse a Nacho Vidal, que fue trasladado al hospital con una aparatosa herida en la cabeza, la lesión de David Costas y la expulsión de Fede Viñas culminaron una jornada aciaga.

