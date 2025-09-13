El balón parado condena al Real Oviedo en Getafe

El Real Oviedo no solo sufrió la tercera derrota de la temporada en su compromiso ante el Getafe, sino también una nueva ... lección de lo que es la categoría. Esta probablemente sea la más dolorosa ya que fue en la que menos esfuerzo necesitó su rival y, además, vino acompañada de bastantes más malas noticias. El golpe que obligó a retirarse a Nacho Vidal, que fue trasladado al hospital con una aparatosa herida en la cabeza, la lesión de David Costas y la expulsión de Fede Viñas culminaron una jornada aciaga.

En lo futbolístico al Getafe le bastó con aprovechar dos acciones a balón parado, mal defendidas por los oviedistas, para sentenciar. Los azules tuvieron más balón, pero no les sirvió de nada y, salvo un disparo de Reina al larguero, apenas inquieró al meta David Soria.

No hubo sorpresas en el planteamiento inicial de los ovetenses, que saltaron al campo con la alineación prevista. En ella se estrenaron Javi López, Brekalo y Álex Forés. Los compases iniciales habituales de tanteo se vieron bruscamente interrumpidos, en el minuto 8, por un aparatoso choque entre Nacho Vidal y Rico, que acabó con el oviedista en el hospital, con un fuerte traumatismo craneal y una brecha de la que manaba sangre. Eso le obligó a abandonar el campo. Entró Lucas, que debutaba así en Primera.

Una vez reanudado el juego, con un susto en la grada por un desvanecimiento por calor, el guión fue el esperado. El Getafe, con sus tres centrales, cedía el balón a los azules y elegía arrebatárselo para buscar transiciones rápidas. Alguna amenaza de Hassan y una buena acción entre Brekalo y Álex Forés fueron las primeras aproximaciones de los carbayones. Los locales dispusieron de una ocasión en una jugada de Liso que se revolvió bien y mandó al lateral de la red.

Getafe David Soria; Rico, Abqar (Ismael, min.73), Duarte, Djenè, Femenia (Iglesias, mi.67); Milla, Arambarri, Mario Martin (Neyou, min.84); Mayoral (Abu Kamara, min.67) y Liso (Coba, min.90+2). 2 - 0 Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal (Lucas, min.16), David Costas, Dani Calvo (David Carmo, min.78), Javi López (Rahim, min.65); Hassan, Dendoncker, Reina (Cazorla, min.58), Brekalo (Colombatto, min.58); Ilić; y Álex Forés (Fede Viñas, min.58). Goles: 1-0: min.45+3, Mario Martín. 2-0: min.45+9, Borja Mayoral.

Árbitro: José Luis Guzmán, del Comité Andaluz. Mostró tarjetas amarillas al local Ismael, y a los visitantes Fede Viñas, Dendoncker e Ilic. Expulsó a Fede Viñas a los 80 con roja directa por un codazo.

Incidencias: 2 7 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego algo irregular. Djenè y Dani Calvo fueron los capitanes. Se guardó un minuto de silencio por los aficionados del Getafe fallecidos este año y por Juan Mesa, exjugador y exdirigente oviedista. Puso el balón en juego el Oviedo. 8.657 espectadores.

El campo tampoco ayudaba mucho, los resbalones eran constantes y los botes del balón algo irregulares. Así el juego era inconstante y sin demasiadas acciones reseñables. Así fue como se llegó al minuto 45. El colegiado añadió 11 más, en los que se concentró la tragedia para los azules. El Getafe, primero, aprovechó una acción a balón parado para adelantarse con un remate de cabeza de Mario Martín, que se adelantó claramente a Javi López.

Los ovetenses pudieron empatar en un balón que enganchó Reina en la frontal y lo mandó al larguero, con la mala fortuna que el bote del balón fue en la línea. Se escapaba así la ocasión de empatar el encuentro. Pero eso no fue lo peor, ya que nuevamente a balón parado marcó el equipo de Bordalás: Un balón en un saque de esquina que no acertó a despejar Aarón y Borja Mayoral no perdonó en el segundo palo.

En un partido igualado, sin grandes acontecimientos el conjunto de Paunovic se fue al descanso con la desventaja de dos goles (2-0 )y con esa sensación de no saber bien lo que había ocurrido.

El técnico oviedista no tocó nada en el descanso y regresaron los mismos de los vestuarios. El panorama era más de lo mismo, con el Getafe afianzado por la ventaja en el marcador, mientras los carbayones no eran capaces de meter esa marcha más que la situación requería para tratar de marcar ese gol que le metiera en el encuentro.

La solución que buscó el Paunovic antes de la hora de partido fue dar entrada a Cazorla, Fede Viñas y Colombatto por Reina, Álex Forés y Brekalo. Ilic pasó a la izquierda y tanto él como Hassan se adelantaron un poco. El partido, sin embargo, seguía igual, incluso los azules parecían haber bajado los brazos y desistir de tratar de entrar en el partido. El balón parecía que circulaba algo mejor, pero eso solo servía para llegar al centro del campo. En ataque el equipo ni aparecía. Bordalás tapó bien a Hassan y el Oviedo no tenía otros recursos.

Las escasas posibilidades de activar el encuentro para los ovetenses se disiparon con la expulsión de Fede Viñas por un codazo a un rival en el centro del campo y sin el balón en juego. Para seguir con las malas noticias, David Costas se lesionó en el tramo final, lo que propició el debut de David Carmo.