El entrenador del Real Oviedo lo tiene claro: «Llegamos en nuestro mejor momento a este partido clave»

«Todo el mundo está listo, tenemos muchas ganas de que llegue el momento y que comience el partido. Aprovecharemos cada instante para prepararnos bien, recuperar energías y hacer los ajustes que creemos que serán importantes. El grupo está muy motivado y solo falta que llegue el momento para salir a por todas». Veljko Paunovic ve a su equipo en perfectas condiciones para afrontar la final de mañana ante el Mirandés y resaltó la importancia de la cita: «Este partido es uno de los más importantes en la historia del club, pero no debemos olvidar que el equipo sigue creciendo, que llegamos con casi todos los jugadores y en nuestro mejor momento para este encuentro clave».

El técnico quiere que los suyos disfruten del momento: «Somos unos privilegiados por haber sido elegidos para jugar esta final. Todos en nuestras carreras queremos jugar para lograr un objetivo histórico. Lo que quieres hacer como entrenador o jugador y el día que te toque es algo que no se puede describir; hay que controlarlo. Pero este es el día clave que buscamos».

En lo personal tiene claro lo que desea: «Solo pienso en lo que esto representa para la ciudad, la afición, el club y para mí. Ver que se logra sería cumplir un gran objetivo. Desde que me fui, tengo esto pendiente y estoy feliz de tener la oportunidad de reparar lo que queda por hacer».

Tener que remontar no es un problema: «El hecho de no haber ganado el primer partido nos pone en una situación en la que el grupo rinde mejor, sabiendo que tiene que ganar. Esa circunstancia es favorable; ese es nuestro objetivo y no hay lugar para especulaciones».

El mensaje al grupo es claro: «Transmitimos tranquilidad respecto a la realidad. Es como una final de la Champions, que solo se juega pocas veces en la vida. La necesidad no debe generar preocupación, sino motivación. Queremos tener este partido marcado en nuestra carrera y eso hay que transmitirlo: que no pese, que sea una presión agradable. Hay que dar el paso y todo está en nuestras manos. Debemos generar cosas positivas, pensar que vamos a ser exitosos, ganar y ascender».

Además, Paunovic ya conoció personalmente a Jesús Martínez: «Acabo de conocerlo en persona, fue un encuentro muy agradable, pero se transmiten las expectativas que tenemos y la emoción del reto de mañana».