El equipo se agarra a la vuelta de Saúl Berjón Saúl Berjón, durante una sesión preparatoria de la presente temporada. / ELOY ALONSO La baja del capitán, desde hace un mes, está coincidiendo con una mala racha del Oviedo que no cuenta con uno de sus referentes R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 26 noviembre 2019, 03:15

Al Real Oviedo se le pone cuesta arriba la temporada y esto es más patente con la ausencia de Saúl Berjón, una pieza clave en el equipo carbayón cuando está a su mejor nivel. En su vuelta están puestas muchas de las esperanzas de una reacción del equipo, cada vez más necesaria.

El ovetense no solo es el capitán del equipo y uno de los pesos pesados del vestuario, además en el campo es el futbolista entorno al que gira buena parte del juego del once y de sus botas suelen salir la mayoría de las jugadas de ataque.

Ahora el extremo lleva lejos de los campos un mes, desde que jugara la media hora final ante el Almería, y el equipo lo echa en falta. Dos derrotas, ante Huesca y Las Palmas, y el empate ante el Sporting, es el balance de los partidos en los que no estuvo. También faltó en la derrota ante el Elche, 0-2, que a la postre significó la salida de Sergio Egea del banquillo. El único encuentro que el equipo ganó sin que Saúl Berjón fuera titular fue en Tenerife, cuando empezó el partido en el banquillo y salió a falta de un cuarto de hora para mantener el resultado, en lo que supuso la primera victoria de toda la temporada.

Su importancia en el equipo afecta al juego y especialmente a las acciones a balón parado del equipo, ya que, con él en el campo ,es el encargado de ejecutarlas todas. En lo que va de temporada, el conjunto azul no ha sacado demasiada rentabilidad en ese tipo de lances. Sin el ovetense en el campo, son Tejera o Borja Sánchez dos de los encargados de ellas, sobre todo saques de esquina y faltas para buscar un rematador.

En el partido de ayer en Las Palmas hubo dos faltas para disparar a portería y los encargados de lanzarlas fueron Bárcenas y Ortuño, en ambas ocasiones a las manos del portero.

En el juego, habitualmente Saúl Berjón, partiendo desde la banda izquierda, es el responsable de tener el balón y buscar asociarse. Con la irrupción de Borja Sánchez en el equipo cuenta con un buen socio para iniciar el juego y crear peligro. La ausencia del capitán se nota en Borja que tiene que asumir más responsabilidades y no tiene, a veces, con quien asociarse para atacar.

El extremo parece que está en la fase final de su recuperación, ya que la pasada semana realizó algo de carrera continua y se espera que durante estos días se reincorpore al grupo principal. La dolencia que le tiene apartado del equipo es una tendinitis en la parte posterior de la rodilla que revestía en principio menos importancia de la que finalmente cuenta.

Tras el partido ante el Huesca, Javi Rozada se había mostrado confiado en que pudiera estar recuperado para el encuentro ante el Sporting. El propio jugador se mostraba dicha semana optimista y dispuesto a arriegar para no perderse el derbi, pero finalmente no llegó. Ahora, la decisión es que se recupere al 100% antes de volver a entrar en el equipo y no correr el riesgo de una recaída. La plantilla azul volverá esta tarde a los entrenamientos y será el momento de comprobar si Saúl puede volver a estar con el grupo.