Real Oviedo | Las alarmas vuelven a encenderse Javi Rozada, con gesto pensativo, durante un entrenamiento en El Requexón, la pasada semana. / ELOY ALONSO El Real Oviedo solo ha sumado dos puntos en los últimos cinco partidos, solo uno más que con Egea en el inicio de campeonato. El equipo ha caído a la penúltima posición de la clasificación y el nivel de juego exhibido ha bajado RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 26 noviembre 2019, 03:14

Las alarmas en el Real Oviedo han vuelto a encenderse, al igual que sucedió al inicio del campeonato. La reacción que supuso la llegada de Javi Rozada al banquillo en la sexta jornada se ha desvanecido después de cinco jornadas sin ganar y el equipo ha vuelto a la zona baja de la tabla. Es penúltimo, aunque solo le separa un punto de la salvación.

Sin embargo, tanto como la clasificación, preocupa la imagen del equipo que en las últimas jornadas ha transmitido malas sensaciones y ha ido perdiendo parte de su identidad, con un juego nuevamente errático, que tiene su principal problema en una alarmante endeblez defensiva: los rivales le hacen goles con excesiva facilidad.

Una de las constantes de las ruedas de prensa de todos los entrenadores de la categoría es insistir en lo largo que resulta el campeonato y que hay que estar preparados para malas rachas a lo largo de la competición. En el caso del Real Oviedo lo cierto es que ya 'consumió' su primera mala racha del curso en el inicio de competición.

El equipo azul no logró su primera victoria hasta la novena jornada de Liga, cuando ganó en Tenerife, y en los cinco primeros partidos, con Sergio Egea en el banquillo solo sumó un punto, lo que le costó el puesto al técnico.

Esa racha no es mucho mejor que la que lleva ahora el equipo, ya que en los cinco últimos partidos solo ha sumado un punto más, logró dos, gracias a los empates en el Carlos Tartiere ante Almería y Sporting, ambos con el mismo marcador de empate sin goles.

La llegada de Rozada al banquillo se produjo en un momento cargado de partidos, con dos encuentros entre semana, lo que restó sesiones de entrenamiento al equipo para adaptarse a las ideas del técnico. El balance en las tres primeras fue de dos empates como local, ante Extremadura y Zaragoza, y, en medio, la derrota en Ponferrada, que provocó una rueda de prensa del club llamando a la calma a la afición.

Después de la derrota en tierras bercianas llegó la reacción, con cinco jornadas consecutivas sin perder y tres victorias que hicieron sospechar que lo peor ya había pasado, sobre todo, porque el equipo parecía haber encontrado un camino en cuanto a juego. Al empate ante el Zaragoza y la victoria en Tenerife le siguió el empate frente al Numancia y el triunfo en Albacete con un postrero gol de Borja Sánchez, que por primera vez en la temporada sacaba al equipo de los puestos de descenso. En la siguiente jornada, el equipo goleó al Girona y parecía que se podía mirar más arriba en la tabla.

Sin embargo, el equipo desde entonces no ha vuelto a ganar y eso le ha metido otra vez en la zona baja de la clasificación. Lo peor, no obstante, es que el equipo y el técnico parecen haber vuelto a las andadas en cuanto a la falta de una idea clara de juego. El técnico ha realizado cambios en la alineación y cada semana apuesta por jugadores diferentes en busca de soluciones que no llegan y han hecho que el desánimo haya vuelto a aparecer entre los aficionados.

El equipo carbayón tiene su principal problema esta temporada en el Carlos Tartiere, donde únicamente ha logrado una victoria, la cosechada ante el Girona. Además, sumó otros seis puntos, fruto de los empates ante el Lugo, con Sergio Egea, y frente a Extremadura, Zaragoza, Numancia, Almería y Sporting, con Rozada. Lo que es cierto es que solo ha perdido un partido ante su parroquia, el que supuso la destitución de Egea, ante el Elche, 0-2.

Málaga y Extremadura, con ocho puntos y Tenerife y Deportivo con siete, son los únicos equipos peores que los azules como locales en lo que va de competición.