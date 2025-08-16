El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eric Bailly, en su primera etapa en el Villarreal, presionando a Caicedo, del Espanyol. EFE

Eric Bailly, en la agenda del Real Oviedo para reforzar su defensa

El ex del Villarreal se suma a la lista de centrales pretendidos por el club y el lateral de la Real Sociedad Javi López se aleja del Carlos Tartiere

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:00

«Nuestro mercado va a ser más en los últimos días de agosto. Ahí esperamos coger esos jugadores que nos den un salto de calidad». ... La frase la pronunció Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, en la previa del partido ante el Villarreal. El mercado está siendo cruel con los azules que ven como muchas de sus opciones se escapan por culpa de sus limitaciones económicas y porque como recién ascendido tampoco puede ofrecer un proyecto atractivo a muchas de sus preferencias. El lateral izquierdo de la Real Sociedad Javi López es el último ejemplo. Cuando todo parecía encaminado para que recalase en el Carlos Tartiere como cedido, una oferta del Betis, que estaría dispuesto a pagar siete millones de euros por él puede dejar a los carbayones plantados.

