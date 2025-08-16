Eric Bailly, en la agenda del Real Oviedo para reforzar su defensa

«Nuestro mercado va a ser más en los últimos días de agosto. Ahí esperamos coger esos jugadores que nos den un salto de calidad». ... La frase la pronunció Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, en la previa del partido ante el Villarreal. El mercado está siendo cruel con los azules que ven como muchas de sus opciones se escapan por culpa de sus limitaciones económicas y porque como recién ascendido tampoco puede ofrecer un proyecto atractivo a muchas de sus preferencias. El lateral izquierdo de la Real Sociedad Javi López es el último ejemplo. Cuando todo parecía encaminado para que recalase en el Carlos Tartiere como cedido, una oferta del Betis, que estaría dispuesto a pagar siete millones de euros por él puede dejar a los carbayones plantados.

Para el centro de la defensa, Eric Bailly es el último nombre que se ha incorporado El central costamarfileño se encuentra sin equipo, después de haber jugado la última temporada y media en el Villarreal, donde las lesiones no le permitieron rendir como le hubiese gustado.

En el último curso, apena sumó 618 minutos, repartidos en 12 encuentros, que se suman a los diez disputados en la segunda vuelta de la campaña 2023-24. Su mejor etapa fue en el Manchester United, donde estuvo seis temporadas y conquistó una Europa league, una Copa de la Liga y una Supercopa de Inglaterra.

Etta Eyong es uno de los deseados para el ataque pero las condiciones económicas complican la operación

Los contactos con el jugador están abiertos, pero falta poder asegurar el acuerdo económico con el zaguero de 31 años. El abanico de centrales es muy amplio y en él también cabe el angoleño David Carmo, propiedad del Nottingham Forest y que tiene contrato hasta 2029 .

En el centro del campo hay dos opciones sobre la mesa azul. Marco Grujic y Leander Dendoncker. El primero lleva tiempo en la órbita azul pero su salida del Oporto no parece sencilla y además está saliendo de una grave lesión como fue la rotura del tendón de Aquiles, que le ha tenido parado casi toda la temporada pasada. El aval de Paunovic es la principal baza que juega el Oviedo. El segundo es internacional con Bélgica y es propiedad del Aston Villa, pero Unay Emery no cuenta con él.

En el ataque, uno de los sueños azules sería poder alcanzar a Etta Eyong. El delantero del Villarreal que anotó el viernes el 1-0 encaja en el perfil que busca el club, pero el dinero vuelve a ser el obstáculo. El submarino amarillo tenía sobre la mesa una oferta de 2,5 millones de euros por el 50% de sus derechos, cifras complicadas para el Oviedo.