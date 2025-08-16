El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hassan, con gesto abatido, después de que el Villarreal anotara el segundo de los tantos que propició su victoria.

Hassan, con gesto abatido, después de que el Villarreal anotara el segundo de los tantos que propició su victoria. FOTOS LOF
Real Oviedo

Lección de primera para empezar

El Oviedo falló un penalti al cuarto de hora, quedó con uno menos después por la segunda amarilla a Reina y acabó sucumbiendo solo sujetado por la actuación de Aarón

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

La vuelta del Real Oviedo a Primera salió bastante peor de los esperado, en un partido en el que los azules pagaron sus errores ... y se mostraron como un equipo muy verde en muchos aspectos del juego. Un penalti fallado por Salomón Rondón que podía haber puesto por delante en el marcador al cuadro ovetense y la expulsión de Reina, a los 27 minutos, fueron los clavos en la tumba de un equipo que no compitió como requiere la categoría. El Villarreal lo aprovechó en la primera mitad para sentenciar y los ovetenses, al menos, evitaron en la segunda que el resultado fuera peor.

