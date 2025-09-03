El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:05 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

La paz por la primera victoria en el Real Oviedo saltó por los aires esta mañana, cuando el club anunció que se le abría un expediente informativo a Hassan por el enfrentamiento verbal que tuvo con Paunovic después del gol ante la Real Sociedad. El futbolista no participó en el entrenamiento junto al resto de compañeros y se quedó en el gimnasio al igual que Chaira y Ejaria.

La nota emitida por el Oviedo, es la siguiente: «Tras el acontecimiento protagonizado por nuestro futbolista, Haissem Hassan, en el encuentro ante la Real Sociedad, el Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador».

No están claras las consecuencias de ese expediente informativo, ni si habrá sanción económica, o si el futbolista será apartado de los entrenamientos y los partidos en el corto plazo.

Temas

Real Oviedo