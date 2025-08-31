El mensaje de Hassan a Paunovic tras el gol ante la Real Sociedad

R. J. G. Domingo, 31 de agosto 2025, 11:01 Comenta Compartir

Haissen Hassan se llevó el sábado buena parte de los elogios por el juego del Real Oviedo, pero también protagonizó el momento de tensión del encuentro. Justo cuando Dendoncker le abrazaba para festejar el 1-0, el franco-egipcio miró al banquillo y lanzó su grito de reivindicación: «Ponme en el banquillo, eh tú, ponme en el banquillo», dirigido a Veljko Paunovic, que había decidido no ponerlo en el once. Los compañeros llegaron rápido para sofocar el calentón y cuando acabó el encuentro todos trataron de apaciguar los ánimos.

Hassan es uno de esos jugadores geniales. Sus características están llamadas a brillar muchomás en Primera de lo que lo hicieron en Segunda, pero también es cierto que tiene un carácter explosivo, como su fútbol.

Cuando acabó el encuentro, el extremo, en declaraciones a la televisión tras ser elegido MVP del duelo, ya mostró una apreciable bajada de pulsaciones: «Yo siempre quiero ayudar a mi equipo de la mejor manera posible. Como cualquier jugador quiero ser titular y ser un fijo en el once, pero no soy el que toma las decisiones». Todavía rebajó más el tono en los medios oficiales del club: «Cada vez que he visto esta camiseta intento dar lo máximo de mí. Y me ha salido bien, pero bueno, solo es el principio».

Lejos de criticar nada, se puso deberes: «Tengo un gran margen de mejora y puedo crecer sobre muchos aspectos. Ahora, hay el parón, nos toca descansar, desconectar y cuando volvamos al Requexón, a trabajar para poder seguir en esta línea y poder seguir ayudando al equipo».

Tampoco Paunovic quiso hacer sangre, pero si le mandó un mensaje desde la sala de prensa: «Hassan es un gran jugador a disposición del equipo y tiene que hacer lo que ha hecho: cuando le toque dar su máximo. Todavía puede mejorar, con el balón hace cosas muy buenas, pero también tiene que ayudar a sus compañeros, ayudar a su lateral cuando estamos en falta de eso». Además, le dejó claro que la línea de comportamiento debe alejarse de esos gestos: «La gestión del grupo es muy importante, pero para que se gestione bien tiene que haber buena comunicación, buena actitud y buen comportamiento».