Jerkan: «Josip Brekalo puede aportar muchas cosas al Real Oviedo»

Josip Brekalo ya está integrado con sus nuevos compañeros. El extremo croata es la última incorporación de los azules y llega para dar continuidad a la saga de jugadores croatas de éxito que han militado en el Real Oviedo en sus años más dorados. Aterriza en el Carlos Tartiere con una trayectoria en línea descendente, pero uno de sus compatriotas que tiene el respeto del oviedismo rompe una lanza en su favor.

Nikola Jerkan defendió la elástica azul entre 1990 y 1996 y después tuvo a Brekalo a sus órdenes como miembro del cuerpo técnico de la Selección de Croacia. «Es un jugador que le puede aportar muchas cosas al Oviedo», sentenció como primer análisis de un jugador que busca su mejor versión en la capital asturiana.

Los Balcanes siempre fueron un territorio propicio para los refuerzos del Oviedo. Nenad Gracan fue uno de los primeros en llegar en aquellos años. Janko Jankovic, Jerkan y Prosinecki son otros ejemplos de jugadores de éxito. Brekalo intentará seguir esos pasos en el regreso del equipo a la elite. Jerkan es buen conocedor de la trayectoria del nuevo refuerzo azul: «Los futbolistas formados en la cantera del Dínamo siempre salen con unos conceptos muy formados y con una base muy sólida».

Sus mejores años le llevaron a la Selección absoluta de Croacia y allí tuvo la oportunidad de trabajar más directamente con él: «En la selección estuvo a muy buen nivel, jugó una Eurocopa y eso no es sencillo». La carrera de Brekalo arrancó de forma brillante. Su debut con 17 años en el primer equipo del Dínamo confirmó que llegaba un jugador diferente. Eso le valió saltar a la Bundesliga donde, según Jerkan, ofreció su mejor versión: «En Alemania estuvo a un nivel altísimo, pero luego llegaron las cesiones y los cambios pudieron pasarle factura».

La puerta que se le abre ahora en el fútbol español puede ser la que le lleve a recuperar aquel nivel de juego. «El fútbol español también puede encajar a la perfección en sus condiciones, Alemania e Italia son diferentes. Aquí se impone más el fútbol de calidad y eso puede ser bueno para él», sentencia Jerkan.

El que fuese central azul está siguiendo los movimientos del Oviedo en este mercado y lógicamente tiene más conocimiento de aquellos que están más cerca de su país de origen y de unos campeonatos que sigue con más asiduidad. Tal vez ello sus ojos se han puesto también en Luka Illic y cree que los azules aciertan con la apuesta que hacen por el centrocampista: «También tiene condiciones para poder triunfar».

Entre el resto de fichajes, Jerkan también quiso referirse a uno de los recién llegados y que juega en su misma posición: «Si Bailly está a su nivel físico es un jugador que puede aportar muchas cosas en defensa, algo clave para esta temporada».

