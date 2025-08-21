Josip Brekalo jugará dos temporadas en Oviedo El extremo ya pasó los reconocimientos médicos y mañana estará a las órdenes de Veljko Paunovic en El Requexón

La décima incorporación del Oviedo tiene acento balcánico. Josip Brekalo, extremo croata de 27 años, es el último en unirse a la plantilla de Veljko Paunovic. Firma un contrato hasta el 30 de junio de 2027 y está previsto que mañana se ponga a las órdenes del técnico serbio en El Requexón y podría estar disponible para el choque del domingo ante el Real Madrid. Formado en la cantera del Dínamo de Zagreb, llegó al primer equipo con apenas 17 años. Sus condiciones llamaron la atención en el fútbol alemán y seis meses después fichaba por el Wolfsburgo.

En la Bundesliga se destapó como uno de los mejores extremos del campeonato y también defendió la camiseta del Stuttgart. En total jugó 122 partidos de liga en los que anotó 17 goles y repartió 14 asistencias. Italia fue su siguiente destino y jugó como cedido en el Torino y posteriormente recaló en la Fiorentina. Afrontó cesiones en el Hadjuk Split y en el Kasimpasa de Turquía.

Hace unos días rescindió el año de contrato que le restaba con el equipo viola y con la carta de libertad en la mano aceptó el reto de reforzar al Oviedo. Brekalo fue un fijo en todas las selecciones inferiores de Croacia y suma 35 internacionalidades absolutas en las que anotó cuatro goles. Su apuesta por jugar en España se debe a la necesidad de relanzar una carrera que en los últimos tiempos se ha visto de capa caída y él es consciente de que aún tiene mucho que ofrecer en un campeonato tan exigente como la Primera División.

La lista de fichajes azules ya tiene diez nombres, después de confirmar las llegadas de: Moldovan, Bailly, Reina, Ovie Ejaria, Dendoncker, Ilic, Brandon Domingues, Rondón y Forés y Brekalo a los que hay que unir la compra definitiva de Ilyas Chaira.