Lucas, Sebas Moyano y Portillo, con un pie fuera del Real Oviedo

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 30 de junio 2025, 00:25

Los contratos de los jugadores de futbol tienen el día de hoy como fecha de caducidad de sus contratos. En el caso de la actual plantilla del Real Oviedo finalizan su vinculación: Braat, Lucas, Sebas Moyano, Portillo y Cazorla.

A estas alturas solo hay dos certezas con ellos. Es el caso del portero Quentin Braat, que no serguirá, puesto que ya se ha despedido y ha sido anunciado como nuevo jugador del Rodez Aveyron, de la Segunda Segunda División de Francia.

La otra cuestión que está clara es que Santi Cazorla hará lo que él quiera. El capitán azul está de vacaciones y cuando regrese se reunirá con el club para trasladar su decisión. Las sensaciones son que podría seguir una temporada más, pero habrá que esperar.

Sobre el resto de casos, Lucas, Sebas Moyano y Portillo, no hay pistas, lo que se puede interpretar que su continuidad es complicada, pero habrá que esperar.

Antes de tomar una decisión definitiva, el club quiere cerrar el acuerdo con Paunovic. El técnico serbio está en contacto permanente con los dirigentes, pero para tomar las decisiones se pretende que esté garantizada su continuidad.

En los casos de Lucas y Sebas Moyano su participación en el equipo fue contada desde la llegada de Paunovic y sus opciones de seguir son muy escasas.

Sebas Moyano llegó la pasada temporada procedente del Lugo y fue un jugador importante, que disputó 41 partidos y marcó ocho goles. Este año no vio portería y jugó la mitad de minutos, por lo que parece que su futuro está lejos del Carlos Tartiere.

En el caso de Lucas, canterano y jugador que más tiempo lleva en la plantilla, las sensaciones también apuntan a que saldrá del equipo. Aunque tuvo minutos en los dos partidos de la final del 'play off', no ha recibido oferta alguna y parece que no le llegará, por lo que dejará el club, diez años después de estrenarse con el primer equipo.

Finalmente está el caso de Portillo, autor del gol definitivo ante el Mirandés. No parece que la resolución vaya a ser inmediata y dependerá de como vaya avanzando la confección de la plantilla. Su papel en el equipo sería similar o menor que esta temporada y por ello habrá que esperar.

Por otra parte, además de tratar de cerrar el acuerdo con Paunovic, el club tiene esta semana sobre la mesa la posible llegada del delantero venezolano Salomón Rondón. El atacante de Pachuca podría ser una de las primeras incorporaciones azules.