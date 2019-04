Michu: «Saúl Berjón tiene contrato en vigor para la temporada que viene»

Acompañado por el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, que le dio «la bienvenida de nuevo a su casa», Michu ha vivido este mediodía su presentación oficial como secretario técnico en el Carlos Tartiere. El ovetense ha expresado su confianza en que el conjunto carbayón esté en Primera la próxima temporada, ha definido la etapa que encara en su nuevo cargo como «un reto muy importante» y ha afirmado que Saúl Berjón cuenta con contrato en vigor de cara a la próxima campaña.

«Es un honor volver a casa. Siempre he dicho que cuando me fui estábamos en permanente contacto. Me decían que tenía las puertas abiertas», ha señalado el exmediapunta, que tras hacerlo en dos ocasiones como futbolistas afronta ahora su tercera etapa «en otra faceta, pero siempre para ayudar al club». «Lo afronto con mucha confianza», ha asegurado el ovetense, que ha indicado que «la experiencia en este caso no te garantiza nada».

Con la premisa de «ir partido a partido» afrontando el próximo contra el Córdoba como «la primera de las finales», Michu ha recordado que «el grueso de la plantilla está renovado y eso demuestra que hay mucho trabajo detrás». «Toca esperar, faltan nueve jornadas, quitando el Reus ocho. Confío mucho en que vamos a estar en 'play off' y, por qué no, vamos a jugar en Primera el año que viene», ha aseverado el nuevo secretario técnico, que ha recordado que los azules cuentan con «opciones reales de subir a Primera División» y las van «a exprimir al máximo».

Michu, que no ha obviado que «hay cosas por hacer», sí tiene una ya zanjada, la continuidad de Saúl Berjón. «Tiene contrato en vigor para la temporada que viene», ha afirmado el ovetense, que ha elogiado el trabajo desarrollado por su antecesor en el cargo, Ángel Martín González, y ha indicado que tiene «buena relación» con Anquela. Con un nexo previo con algunos de los integrantes de la actual plantilla azul, ha señalado que las lágrimas en el vestuario tras el doloroso empate de Las Palmas le hace «estar muy tranquilo y muy contento de la gente que está defendiendo ahora mismo al Oviedo».