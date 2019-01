Los once metros se convierten en un abismo Folch, en el suelo, tras una falta señalada por el colegiado. / C. GIL El conjunto ovetense falló el pasado viernes su séptimo penalti de los nueve que ha lanzado a favor a lo largo de las dos últimas temporadas R. J. G. OVIEDO. Domingo, 27 enero 2019, 02:31

Nunca once metros estuvieron tan lejos del gol. El Real Oviedo sigue con su mala racha de lanzamientos desde el punto de penalti, con siete penas máximas falladas de las nueve que se le señalaron a favor. El equipo azul ha ido cambiando de lanzadores durante todo este tiempo en busca del acierto. Los jugadores suelen ensayar los disparos desde los once metros al final de las sesiones de la previa de los partidos, pero no se encuentra un especialista. El problema ya se remonta tres temporadas atrás. En la recta final del año de Fernando Hierro, el Oviedo ya falló dos penaltis, ambos tirados por Toché, frente al Huesca y Córdoba.

La temporada pasada la situación comenzó a volverse más preocupante. El equipo carbayón dispuso de siete penas máximas y solo fue capaz de transformar dos. Saúl Berjón, frente al Lugo, y Aarón Ñíguez, contra el Nástic, fueron los que acertaron, aunque en este último caso con muchas protestas de los jugadores del conjunto catalán, ya que Aarón tropezó antes de ejecutar el lanzamiento y los jugadores del Nástic pedían que se repitiera por haber tocado dos veces el balón.

En ese mismo partido Saúl Berjón había fallado desde los once metros. Esa temporada también fallaron Rocha, en el partido ante Osasuna, y Linares, en tres ocasiones: en los dos partidos de liga frente Huesca.

Esta temporada parece que la tendencia no ha cambiado, ya que el equipo azul ha dispuesto hasta ahora de dos oportunidades y en ambos casos fallaron los lanzadores. No obstante, en el caso del que ejecutó Joselu ante el Reus, la jugada acabó en gol, puesto que Bárcenas llegó al rechace de Edgar Badía y volvió a servir para Joselu, que a la segunda hizo el tercer gol del equipo. En ese encuentro el delantero onubense terminó lesionado.

El pasado viernes en La Romareda el encargado de lanzar el penalti señalado por el derribo a Bárcenas fue el mexicano Alanís. Sin embargo, Cristian Álvarez adivinó la trayectoria y evitó que los azules se adelantaran en el marcador.

El internacional mexicano está habituado a lanzar desde los once metros, tal como dijo después del partido. «Me gusta tirar penaltis. He tirado muchos en mi carrera y con buenos números. Me gusta, estoy acostumbrado y lo practico», señaló.

Además, el defensa atribuyó el mérito de la acción al portero del conjunto maño: «El penalti es una buena parada. No es que lo haya tirado mal, adivinó y lo paró».