El Oviedo, pendiente de la enfermería para recibir al Barça Nacho Vidal y Luka Ilic regresan tocados de Elche y son dudas para el duelo del jueves y Cazorla trabaja con normalidad

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

La derrota de Oviedo en el Martinez Valero tuvo más consecuencias que el hecho de no sumar puntos. Nacho Vidal y Luka Ilic tuvieron que ser sustituidos por problemas físicos y Santi Cazorla terminó el duelo con un fuerte golpe. Además, David Costas y Ovie Ejaria el parte médico y no hay seguro que puedan llegar a tiempo para el encuentro del jueves ante el Barcelona.

Una vez finalizado el encuentro, Paunovic se refirió a los problemas de los tres jugadores que actuaron frente al Elche: «Santi con un golpe, no parece gran cosa, Nacho y Luka Ilic, con problemas musculares y un esguince de tobillo». Fue la primera invitación a pensar que los dos últimos no estarán disponibles.

Nacho Vidal tuvo que pedir el cambio tras sufrir una molestia muscular. La experiencia del lateral presagia un problema que le deje fuera del equipo durante las próximas semanas. El defensa ya sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el partido de Getafe y estuvo al margen del equipo en los primeros días de la pasada semana, pero llegó a tiempo de viajar con los compañeros y ser titular en tierras Ilicitanas. Ahora, si se confirma una lesión muscular dejará la titularidad lateral derecho para Lucas Ahijado, con la opción de que luego se adapte a esa posición si el técnico quiere un perfil más defensivo ante el conjunto azulgrana.

Ilic sufrió un golpe en el tobillo y pronto se dió cuenta que no podía seguir. La imagen del futbolista serbio sin camiseta y aplicando hielo en la articulación. Cuando se jugaban los últimos minutos del choque hace pensar que podría estar en condiciones de medirse al equipo catalán, aunque la premura de tiempo jugará en su contra.

David Costas, si podría llegar a tiempo, al menos, de estar entre los convocados. El defensa Gallego pidió el cambio en Getafe al sentir una molestia en el aductor pero las pruebas descartaron una lesión de importancia. A finales de la pasada semana se le vio trabajar con el grupo y podría estar disponible.

Más complejo para el caso de Ejaria. El británico pagó la falta de competición y después de ser titular en el partido. Ante la Real Sociedad una lesión muscular le mantiene lejos del equipo. Los servicios médicos no quieren apurar su recuperación y así evitar cualquier tipo de recaída que le deje más tiempo en el dique seco.

El que parece que no tendrá problemas es Santi Cazorla, que estuvo con los compañeros que se ejercitaron esta mañana en el Requexón y todo apunta que el golpe se quedó en un simple susto.

Las dos novedades que hubo en el ensayo matutino fueron los jugadores del filial, Pablo Agudín y Guille Berzal. Paunovic los reclutó para completar el ensayo y también para ver de cerca a dos futbolistas que lo están haciendo muy bien en las categorías inferiores azules

Temas

Real Oviedo