Paunovic abre la puerta a los tres defensas centrales para la visita del Real Oviedo a Elche David Costas participó en el entrenamiento de ayer, pero sigue teniendo complicado estar disponible para el encuentro del domingo

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:51

Las buenas noticias del Real Oviedo siguen llegando desde la enfermería para Veljko Paunovic, que este viernes recibió otra. El defensa central David Costas, que se retiró del encuentro ante el Getafe debido a unas molestias, participó ayer en una parte de la sesión junto al resto de compañeros.

La presencia del gallego en el encuentro de mañana ante el Elche sigue siendo poco probable, pero no está descartada y su inclusión en la convocatoria dependerá del último entrenamiento de la semana que el equipo realizará esta mañana, en El Requexón.

Independientemente de que David Costas esté disponible, una de las posibilidades a las que da vueltas Paunovic esta semana es a la posibilidad de salir de inicio con tres centrales en el Martínez Valero. Ahora, el entrenador tiene en la plantilla cinco jugadores específicos para esa demarcación y eso abre el abanico.

A la presencia de los tres de la pasada temporada, Dani Calvo, David Costas y Oier Luengo, hay que sumar a dos de los fichajes en el mercado de verano, Bailly y David Carmo. El club intentó en los últimos días llegar a un acuerdo para la salida de Oier Luengo, que la pasada jornada no fue convocado por decisión técnica.

En dos de los cuatro encuentros disputados hasta ahora en algún momento el equipo jugó con tres centrales. En el caso del encuentro ante el Villarreal fue tras el descanso, con un jugador menos, cuando el técnico sacó al canterano Marco Esteban para acompañar a Dani Calvo y Oier Luengo.

En el siguiente encuentro, frente al Real Madrid, el equipo salió de inicio con los tres defensas. En esa ocasión David Costa, Dani Calvo y Oier Luengo. Tras el descanso cambió a defensa de cuatro.

Una de las cuestiones que invitan a pensar que mañana el equipo podría salir con tres centrales es que es el mismo dibujo de los ilicitanos. Eso podría hacer que Paunovic buscara un 'efecto espejo' para tratar de igualar las fuerzas.

Aunque la disponibilidad o no de David Costas puede condicionar la elección de los defensas, todo parece apuntar a que David Carmo va a estar en el once titular, sea la que sea la disposición de la zaga. Dado que se trata del único zurdo de los cinco, estará por la izquierda.

El resto de las combinaciones también incluye siempre a Dani Calvo, que retornaría a la derecha, donde hace mucho que no juega, o bien podría ser el 'libre' en defensa de cinco. Esa última fue la elección en el encuentro ante el Real Madrid.

Bailly, uno de los jugadores que no ha debutado esta temporada, tiene más posibilidades de entrar siempre que no esté recuperado David Costas. Por su parte, en el caso de Oier Luengo, visto lo visto, solo entraría en caso de que hubiera algún percance a lo largo del encuentro.

La posibilidad de reforzar el centro de la defensa condiciona el resto del equipo. Una de las dudas sería decidir quienes son los acompañantes de Dendoncker en el centro del campo y cual será su disposición. Lo que está claro es que el belga es intocable para el técnico en la medular.

Una posibilidad es que lo acompañaran Reina e Ilic, pero también hay una alternativa más conservadora que implicaría la presencia de Sibo en el equipo. Además, desde la pasada jornada, está disponible Colombatto, que encaja perfectamente en un dibujo con tres centrocampistas.

En el resto del equipo uno de los que parece tener asegurada su presencia es Hassan, mientras que todo apunta a que Salomón Rondón regresará a la delantera.

El equipo carbayón entrenará esta mañana en El Requexón y viajará por la tarde en un vuelo chárter.