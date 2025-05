Paunovic: «El control de las emociones es muy importante»

Chisco García Oviedo Viernes, 9 de mayo 2025, 16:46 Comenta Compartir

«Es un partido muy emocional y el control de Las emociones es muy importante. Saber gestionarlo ayudará en cada momento de partido, que esperamos que sean muy intensos. Es fundamental, aunque dentro de lo que se pueda, porque a veces emociones como el coraje o la solidaridad te pueden ayudar a levantar un partido. Hay que seleccionar bien qué es productivo y qué no». El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, sabe que debe cuidar todos los detalles con vistas a la cita del próximo domingo en Santander y confía en los suyos y su capacidad de rendir en escenarios de tanta presión.

Paunovic reconoció que es una buena noticia la recuperación de jugadores: «Preparar el partido y el once inicial es como un puzle. Por un lado, eso es una bendición, porque es difícil tener tan pocos lesionados. Por otro lado, lo que busco es el rendimiento inmediato. El que esté, que esté bien, independientemente de lo que se ha hecho en el pasado. Tenemos a casi todos disponibles y elegiremos lo que haga falta para ganar el partido». Y confirmo el regreso de Fede Viñas: «Se ha reincorporado con el resto del grupo y ha trabajado bien. Creemos que va a estar disponible para el partido».

Al mismo tiempo cree necesario mantener la apuesta de juego puesta en marcha desde su llegada: «No me gusta cambiar, creo que eso confunde al equipo. Eso sí, a veces los cambios son necesarios debido a las circunstancias o a la idea de partido que podamos tener. No descarto nada, pero me gusta la consistencia del grupo en el trabajo».

Los números del equipo están respaldando su trabajo, pero Paunovic no se vuelve loco: «No estoy pendiente de lo que se dice, pero estos diez partidos nos los hemos tomado como una liguilla. Vamos partido a partido y en cada jornada hubo diferentes matices y propuestas. Siempre tenemos una idea, puede que a veces distintas, pero sabiendo lo que buscamos en cada partido».

La afición volverá a estar apoyando al equipo en un partido fuera de casa: «Es fundamental que la afición esté así, esto se ha generado con trabajo y con lo que el equipo sigue haciendo. Lo de la hoguera y prender la mecha es una buena frase, pero hay que mantenerlo. Tenemos que seguir con humildad, tenemos que seguir siendo los 300 espartanos que trabajan a diario en un buen ambiente».