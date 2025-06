Paunovic: «Que nadie tenga duda de que el sábado vamos a morir por nuestra afición»

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 15 de junio 2025, 23:04 Comenta Compartir

Tras el encuentro el entrenador oviedista, Veljko Paunovic, mostró una versión enérgica y convencido que iban a sacar la eliminatoria adelante a pesar de la derrota en Anduva.

No pudo ser más contundente en su alocución: «Que nadie tenga duda de que vamos a morir por nuestra afición. Sabemos que el Tartiere rugirá, será un jugador más y nos dará el empuje que necesitamos para lograr el ascenso».

«Tenemos que ganar y lo vamos a conseguir, la ciudad tiene que estar volcada», profundizó el preparador serbio, «encontraremos la manera de ganar, sé que el rival se va a preparar y es muy duro, pero tenemos seis días para trabajar. Que esté todo el mundo listo y preparado».

En el mismo sentido, dejó claro que «somos capaces de ganar ese partido, tenemos una forma de jugar que nos ha traído hasta aquí y supimos sobreponernos a las adversidades. Esto es una adversidad más».

Acerca del desarrollo del encuentro, Paunovic aseguró terminar el duelo de Anduva con un «cabreo tremendo, porque fallamos las oportunidades que tuvimos. Marcar hubiese sido crucial, pero el equipo estuvo muy bien, la propuesta fue de ir a por el partido y la gente que entró lo dio todo. Se adelantaron pronto y ahí se torció la dinámica, pero tuvimos paciencia, no se descompuso». Una de las cosas que valora es que el Mirandés, tras marcar, «suele crear más ocasiones de seguido y casi no tuvieron. Es un rival muy difícil en cuanto a su manera de jugar, te desafían mucho, pero creo que estuvimos muy bien».

Lo que más le gustó fue la reación en la segunda mitad, porque «dominamos más, pero nos faltó materializar. Dentro del área no podemos hacer faltas en ataque. Ahí estuvimos mal. Ellos nos pararon con faltas en el primer tiempo y eso lo esperábamos. Era el partido que esperábamos, lo único que no me gusta es el resultado».

Sobre el juego del equipo, indicó que «queríamos crearles problemas en centro del campo y en salida de baló n y creo que lo hicimos bien, jugaron mucho en largo con su portero. Nos faltó más llegada en el primer tiempo, más golpeos, teníamos viento a favor y casi no tiramos, había que ser más agresivos ahí, faltó desparpajo y viveza. Hubo situaciones en las que pudimos ser más, pero que nadie dude de que vamos a estar listos»

Finalmente, dijo que la derrota no supone nada, ya que están ante «una eliminatoria de 180 partidos y solo hay que ganar el siguiente partido. Si lo hacemos, esto de hoy se olvidará», concluyó el entrenador del conjunto carbayón en la sala de prensa de Anduva.

Temas

Estadio Carlos Tartiere