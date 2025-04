Paunovic: «Mi objetivo es que Santi Cazorla juegue con el Real Oviedo en Primera»

R. J. G. Oviedo Sábado, 12 de abril 2025, 00:00 Comenta Compartir

Veljko Paunovic insistió en su rueda de prensa de ayer en que el encuentro de esta noche no será fácil, pese a la situación clasificatoria del rival. El preparador no ocultó su malestar por el error que costó el gol de la pasada jornada y dijo que uno de sus objetivos es que Santi Cazorla pueda jugar con el Real Oviedo en Primera División.

El técnico serbio explicó que espera encontrarse esta noche con un rival que tiene sus recursos para hacer daño. «Son peligrosos y tienen buenos jugadores» , subrayó. En su opinión, el equipo está ante el «partido de la temporada».

Paunovic no quiere excusas y afirmó que «es fundamental conseguir los tres puntos y el equipo tiene que dar su mejor versión a la hora de competir, quiero que todo el mundo esté al 100%».

En la misma línea insistió en que «no hay partidos ni rivales fáciles, ya está advertido todo el mundo» y por ello insiste en que necesita «a todos enchufados, todos alerta y con predisposición para dar un rendimiento máximo».

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa del entrenador fue cuando se refirió a la figura de Santi Cazorla. Paunovic señaló que uno de los objetivos en los que trabaja el cuerpo técnico es que el capitán «esté bien físicamente. Me consta de sus problemas de los últimos meses». También afirmó que «Santi aporta muchísimo al equipo y es un reto importante manejar la carga para poder disponer de todo su talento». La conclusión de todo lo anterior fue un tanto sorprendente: «Mi objetivo es que Santi Cazorla juegue con el Oviedo en Primera División, es mi objetivo y estoy comprometido para que se cumpla».

Tras dos partidos, el entrenador se refirió a cómo está viendo la categoría en la que le «tocó jugar en Segunda hace muchos años», sin embargo «la intensidad y la igualdad sigue siendo parecida. Ha cambiado el formato, claro, pero lo que veo es que todos los partidos son disputados, todos los equipos tienen recursos y hay buenos entrenadores». En ese sentido, explicó que le recuerda mucho a la Championship inglesa, «incluso los datos físicos y los goles a balón parado son similares».

En cuanto al gol del Eibar el pasado sábado, el técnico admitió que se fue del partido «muy molesto» y lo argumentó señalando que «mis equipos no defienden las faltas laterales dentro del área y fue algo que no me gustó, le estuve dando vueltas y no lo pudimos aclarar hasta que volvimos a entrenar».

Abundando en este aspecto explicó que aunque el rival pueda ejecutar una falta perfecta, «el concepto de defender una falta dentro del área no puede volver a pasar. Hay que tener coraje. Concedimos y no puede volver a pasar».

Respecto al hecho de que el equipo esté mejor en las segundas partes, Paunovic dijo que es poco tiempo para conclusiones, pero asumió que «puede haber un poco de dudas al principio, un poco salir a ver qué pasa. Mientras tú especulas, el rival ya está desarrollando su plan».

Por el contrario, quiso poner en valor que tras el descanso en Ipurua, el conjunto oviedista estuvo mejor y no quiere «a nadie con dudas, no iremos a ningún lado sin coraje y sin claridad de ideas».

Finalmente, sobre Lucas afirmó que «el rendimiento fue muy positivo y pensamos continuar con la idea de que juegue ahí».

