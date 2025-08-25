Paunovic: «Estoy orgulloso del equipo, pero los errores inocentes te castigan en Primera» Paunovic considera que han recibido otra lección de la categoría y lamentó un par de acciones arbitrales que cree les perjudicaron

Tras el encuentro, el entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, se mostró satisfecho con el comportamiento del equipo, pero no con el resultado, ni con la actuación arbitral. Sobre el juego, el titular del banquillo azul dijo estar «muy orgulloso del equipo y del trabajo que ha realizado». Del mismo modo, dijo que «en la segunda parte fue otro partido, otro planteamiento» e hizo hincapié en que «jugamos un buen fútbol tras el descanso, pero la Primera volvió a darnos una nueva lección». «Aquí te castigan si tienes errores inocentes. El resto son acciones que por momentos gestionamos bien y otras no tanto, pero siempre tuvimos compostura y cuando tuvimos que defender lo hicimos bien».

El Oviedo reaccionó tras el descanso. Ofreció otra cara. «Con balón mejoramos mucho en el segundo tiempo y generamos ocasiones para que el resultado acabase de otra forma. Hay que transformar esas acciones, hay que marcar goles», insistió Paunovic en su mensaje. Sobre los fallos en los goles del Madrid, el técnico azul dijo que «son cosas del fútbol, pero sí hay un aprendizaje». «Son temas que hablaremos, pero está claro que en ese 0-2 fue un error que nos hizo bajar los brazos. Hemos pagado muy caro otra vez», puso en énfasis.

Durante su intervención ante los medios, Paunovic también aludió al estado de la plantilla. «No estamos completos, hay jugadores que vienen sin pretemporada porque vamos al paso del mercado que nosotros podemos llevar», se le escuchó decir al entrenador, que dijo estar «contento con el grupo y con el talento que tengo, aunque nos falta mejorar». «Lo haremos, pero hay que hacerlo ya. Este equipo va a mejorar, pero hay que hacerlo ya», hizo hincapié.

«Eso va a cambiar»

Paunovic no eludió en su intervención la actuación arbitral. «No se puede hablar con el árbitro. Me parece que el jugador del Madrid llega, pero que también derriba a nuestro jugador. No puedo hablar de ello, no puedo dar mi opinión», explicó sobre la acción previa al primer gol de Mbappé. «Hay otras acciones, como esa de Rondón en el área en la que creo que nos han perjudicado», insistió el entrenador, que no se detuvo ahí. «Somos el equipo que acaba de ascender y hay que ganarse el respeto, nadie nos lo va a regalar. Siento que somos un equipo que pasa por aquí, pero eso va a cambiar, no nos vamos a achicar y nos vamos a ganar el respeto de una forma o de otra», afirmó con rotundidad.

Por último, también fue cuestionado por las dos derrotas que acumula el equipo. «Creo que todavía estamos vacunados por la Primera División. Es una de las mejores ligas del mundo. Es así, pero… Eso no importa, hay que levantarse y despertar el espíritu del ascenso».