La plantilla vuelve a los entrenamientos

La plantilla ovetense volvió ayer a los entrenamientos, tras la jornada de descanso del domingo, y lo hizo con la buena noticia de que todos los componentes de la plantilla se entrenaron con normalidad. En la sesión de ayer trabajaron todos los jugadores de la primera plantilla, junto a los del filial Javi Hernández, Viti y Gorka.

El único componente de la primera plantilla que no entró en la convocatoria para el sábado fue el argentino Forlín, del que el técnico confirmó que estaba recuperado, pero prefirió esperar una semana más para no correr riesgos. El argentino completó el trabajo con los compañeros que no participaron en el partido ante el Alcorcón. El equipo volverá a entrenar esta mañana en El Requexón, mismo escenario de toda la semana.