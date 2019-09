Del Olmo: «No me replanteo mi continuidad, tengo apoyo y un objetivo» ALEX PIÑA El representante del Grupo CARSO ratifica a Rozada en el cargo, no se plantea su dimisión y reconoció que quien más sigue y exige al club es el máximo accionista, Arturo Elías MARÍA SUÁREZ Domingo, 22 septiembre 2019, 22:15

El asesor deportivo del Grupo CARSO, Joaquín del Olmo, compareció en rueda de prensa para afrontar la crisis de resultados del equipo y aclarar que el club sigue trabajando desde la unión y la tranquilidad para dar con la tecla y aplicar soluciones prácticas que den la vuelta a la situación. El mexicano ratificó a Rozada en el banquillo, al que se le dio el equipo con el objetivo de que tuviera tiempo y medios para trabajar en él, y completó su comparecencia trasladando la preocupación e interés que muestra el máximo accionista Arturo Elías a diario respecto a la situación del club. El propio Del Olmo reconoció tras su análisis que no salir ante los medios para aclarar las cosas de cara a los aficionados más a menudo ha sido un error que asume como propio.

Sobre las causas de la situación

Vallina: «Estamos viendo todas las causas y buscando todas las soluciones, y evidentemente lo primero que hemos hecho ha sido un cambio de técnico que pensamos que era positivo y a partir de ahi el departamento tecnico sabe perfectamente donde hay errores, hemos podido cometerlos, por eso estamos en una situación complicada, pero la idea es resolverlos y salir de esta.»

Joaquín: «Está claro que es una situación preocupante, que no es el arranque que queríamos pero también hay una gran unión y tranquilidad dentro del plantel para seguir trabajando. Creo que tenemos una muy buena plantilla, que este año hemos logrado por fin una mezcla de cantera y jugadores con experiencia. Esa es nuestra apuesta, la situación es que vamos dos puntos de 21 y que es demasiado preocupante. Arturo está pendiente del equipo, tanto de lo administrativo y de lo deportivo. Hay pequeños detalles que no nos han permitido sumar más puntos porque, a excepción del Elche, en los demás partidos hemos podido sumar más, pero es parte del fútbol. No hay que buscar pretextos, hay que analizar las cosas.»

Rozada, ratificado en el puesto

Joaquín: «Con Javi estamos muy contentos, ha sido unas semanas muy interesantes de trabajo, el equipo ha dado un cambio muy interesante en los ultimos partidos en muchos momentos de ellos y ojalá con el tiempo veamos un equipo que dure los noventa minutos con el mismo ritmo. Creo que hay un cuerpo técnico muy capaz, que hay confianza y que lo conocemos y sabemos lo que puede dar con este plantel... hemos reforzado otras áreas de la institución también para dar el paso que nos está faltando.»

Joaquín: «Nunca se habló de un partido o dos cuando se le ofreció el equipo a Javi delante de todo el consejo, se hablo de que trabajara tranquilamente y que tenia todo el apoyo, que se iba con ellos a muerte. El tiene la confianza, viene de dos años trabajando con nosotros y conoce a muchos jugadores que hay en el plantel.»

Planificación deportiva: plantilla y cese de Egea

Joaquín: «Cuando no hay resultados es normal que se busque un cambio, se genera una situación y normalmente es por el técnico. Sergio hizo un gran trabajo. Aquí se trabaja en la configuración de la plantilla con el técnico, conmigo y con Michu. Pensamos que era la mejor plantilla para este torneo. Cuando llegué acá hablamos mucho de la cantera, creo que hay jugadores muy importantes jóvenes y también de los que tienen experiencia. Hay algún problema por los resultados que tenemos claro, pero las sensaciones han sido diferentes en estos dos últimos partidos.»

«Nosotros tenemos que buscar partido a partido e intentar ganar, intentar ser competitivo cada minuto de los noventa. Nos falta una victoria, sino no no vamos a arreglar nada. Hay que buscarla y conseguirla.»

«Me he equivocado yo en no salir más ante los medios, es un error mío, pero no tenemos nada que esconder porque no hacemos nada raro ni extraño. Aquí hay que tener tranquilidad porque vamos a demostrar las cosas en el campo. Entendí que el protagonismo era más para el equipo por eso, e igual tenía que haber salido más a menudo. Pensamos hacerlo tras el partido ante el Mirandés, pero sí, hay cosas que así dejamos en el aire y que no son así. Me equivoqué al alejarme de los focos.»

El peor momento desde la llegada del GRUPO CARSO

Joaquín: «Sin duda es el peor momento, está clarísimo que es el peor momento en todos los sentidos. Arrancamos con mucha ilusión, y si a mi me dices que después del partido de Coruña íbamos a estar así ahora no lo hubiese creído por cómo se mostró el equipo. Son detalles que no hemos podido solventar y es lo que es, hay que darle muchas vueltas, sí preocuparnos y ser más prácticos para poder ganar.»

Vallina: «Arturo está muy preocupado por la situación, pero le transmitimos unidad y confianza. Siempre nos ha ofrecido todo lo que necesitamos y gracias a él y al Grupo CARSO hemos competido estos cuatro años a un nivel superior en lo económico a lo que podíamos.»

Las críticas y la posible dimisión de Del Olmo

Joaquín: «Yo soy gente de fútbol, entiendo a la gente, la frustración de ver a su equipo en la situación que esta... fue un mal rato el partido ante el Elche, la gente dice que no estoy pero siempre he dado la cara, paseo por la ciudad y estoy en mi lugar. Hablo con mucha gente de la grada. Está claro que si lleváramos mas puntos no sería así. En este club siempre se aceptan las criticas tanto buenas como malas, hemos crecido a partir de muchas cosas y nos falta por mejorar, siempre que cometemos algún error es pensando en el bien del club y sobre todo en la exigencia del máximo accionista que es el que más está y nos habla a diario y es el que mas preocupado está y el que mas exige.»

«De futbolista me gritaron peor, no es grato porque uno tiene familia, esta un hijo en el palco, pero asumen y han vivido tanto conmigo en el fútbol que es normal este tipo de de cosas. Ojalá todo para mí para que los jugadores estén tranquilos dentro del campo. Me sorprendió y habla de la gran afición que es, como creyeron y apoyaron ante el Extremadura... un espectáculo porque siempre creyeron y siempre está. Cuando las cosas van bien siempre hay un señalado, tengo el apoyo del consejo, tenemos una gran relación, se inventan cosas que son mentira sobre eso. Duele sí, es desagradable, pero tengo que aceptar que el momento es el que es.»

«Yo nunca me voy a plantear mi continuidad, tengo bien claro lo que quiero y el apoyo que tengo... mi continuidad nunca me la voy a replantear, tengo muy claro a que vine aquí y ojalá pueda lograr el objetivo.»