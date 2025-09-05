Real Oviedo | Aarón Escandell: «En Primera no se puede regalar nada»

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

Aarón Escandell, portero del Real Oviedo, valoró el triunfo el equipo ante la Real Sociedad explicó cómo ha cambiado la mentalidad del equipo con respecto al pasado curso. El guardameta reconoció que la victoria llegó en un momento clave: «Creo que nos hemos quitado un poco esa presión de tener que sumar. Siempre es mejor ganar que empatar y la victoria del otro día dejó claro que ya estamos más tranquilos después de tanto nerviosismo y de un calendario muy duro al principio».

El meta azul también analizó la exigencia de la máxima categoría y la importancia de reducir al mínimo los errores: «La categoría se nota muchísimo. Aquí no se puede regalar nada, cada error se paga caro. Ya nos ocurrió contra el Real Madrid, cuando un par de pérdidas nos costaron el partido en un momento en el que estábamos jugando muy bien. Ese es el reflejo de lo que significa competir en Primera División».

Escandell, que ha firmado intervenciones decisivas en este arranque de temporada, insistió en que su rendimiento depende del colectivo: «Sí, he tenido trabajo, pero como todos. En estas tres primeras jornadas el equipo entero ha tenido que esforzarse. Mi papel es tan importante como el de cualquier delantero. Aquí se trata de un grupo, no de rendimientos individuales. Cuando todos estamos bien, el equipo funciona mejor».

El portero destacó además la evolución del Oviedo respecto al curso anterior, apuntando a una mayor practicidad en el juego: «Hemos mejorado en el sentido de si no se puede jugar, no se puede jugar, si hay que despejar, despejamos. El año pasado es verdad que éramos un poquito más atrevidos, este año yo pienso que hay que ser un poco más eficaces, tanto atrás como adelante, porque a lo mejor necesitamos llegar una y meter una y no llegamos más, porque al final y al cabo esto es primera división y a lo mejor juegas contra un equipo que te somete, te somete y cuando llegas tú la metes».

Sobre su aparición en el once ideal europeo del mes, el guardameta se lo tomó con naturalidad: «La verdad, no me di cuenta hasta que un amigo me lo comentó y me pasó la noticia. Me hizo ilusión, pero lo importante sigue siendo el rendimiento colectivo».

