El Tartiere volvió a rugir de alegría

Mario Rojas
Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

El Tartiere volvió a rugir de alegría

El Real Oviedo logró la primera victoria de la temporada en un partido bien trabajado pero sufrido que se desatascó con la entrada de Hassan en el campo a la media hora

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:46

Un gol de Dendoncker, tras una gran jugada de Hassan, el mejor de los azules, dio la primera victoria de la temporada al Real Oviedo. ... El Carlos Tartiere lo celebró con la rabia contenida dutante 24 años.

