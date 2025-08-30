El Tartiere volvió a rugir de alegría

Un gol de Dendoncker, tras una gran jugada de Hassan, el mejor de los azules, dio la primera victoria de la temporada al Real Oviedo. ... El Carlos Tartiere lo celebró con la rabia contenida dutante 24 años.

El conjunto ovetense doblegó a la Real Sociedad con esfuerzo y sufrimiento, pero dando la sensación de que le ha empezado a coger el aire a la categoría. En el primer tiempo, el equipo pasó por apuros que nuevamente resolvió Aarón con intervenciones de mérito. En la segunda mitad, el Real Oviedo estuvo mucho mejor, pasó menos apuros y hasta pudo sentenciar la victoria antes de tiempo.

Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim; Ilic (Brekalo, min.73), Dendoncker, Reina (Sibo, min.73), Chaira (Hassan, min.31); Ovie Ejaria (Cazorla, min. 61) y Fede Viñas (Salomón Rondón, min.61). 1 - 0 Real Sociedad Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Aihen Muñoz (Sergio Gómez, min.71); Gorrotxategi Luka Sucic, min.78), Marín (Karrikaburu, min.56), Oyarzabal (Turrientes, min.78), Kubo (Guedes, min.66); Barrenetxea y Oskarsson (Brais Méndez, min.56). Goles: 1-0: min.40. Dendoncker

Árbitro: Adrián Cordero, del Comité Cántabro. Mostro tarjetas amarillas a Brekalo y Hassan por parte de los locales y al visitantes Caleta-Car.

Asistencia: 25.688 espectadores.

Incidencias: 25 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en perfectas condiciones. Dani Calvo y Oyarzabal fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

La actuación de Hassan fue determinante, pero también el trabajo de todo el grupo, que mantuvo el tipo durante los noventa minutos.

El once de los ovetenses presentó tres novedades en relación con el de la pasada semana ante el Real Madrid. Reina, tras cumplir sanción, entró por Sibo en el centro del campo, junto a Ovie Ejaria, que se estrenó como titular. La otra modificación en la alineación fue la presencia de Fede Viñas en la delantera, en sustitución de Salomón Rondón.

Los visitantes dieron sensación de querer ir a por el partido, mientras que los locales se conformaban con controlarlo y dejar pasar los minutos sin daños a la espera de una oportunidad. Aarón tuvo que responder con una buena intervención a un disparo de Marín. La acción llegó después de una pérdida de Nacho Vidal, de esas que vienen costando disgustos.

En la primera aproximación al área de los azules, Ovie Ejaria disparó cruzado y el balón salió rozando el poste. Al menos, esa ocasión hizo que el equipo tomara aire y tuviera unos minutos de descanso, en los que los vascos dieron un paso atrás.

Reina era el encargado de tratar de iniciar el juego. Aunque el gaditano tiene buena salida de balón casi nunca tenía compañeros que le ofrecieran líneas de pase que le permitieran avanzar. Así, una y otra vez, el balón regresaba a pies de los centrales, que muchas veces tenían como socio al portero y vuelta a empezar. La banda izquierda era donde se concentraba todo el juego de ataque de los azules, con Rahim y Chaira intentando correr. Mientras, Reina se acercaba para apoyarles. Por el contrario, en la derecha, Ilic solía meterse hacia el centro en busca de apoyos más cortos para llegar así a la frontal del área.

Los carbayones, al igual que en los encuentros precedentes, tenían algunos errores que se traducían en ocasiones de peligro para el rival.

A la media hora de partido, se tuvo que retirar Chaira lesionado y entró en su lugar Hassan, que se sitió en la derecha mientras que Ilic pasó a la izquierda.

Como viene sucediendo ya desde la pasada temporada, Aarón Escandell salva al equipo en varias ocasiones por partido. Una estirada para meter la mano en un tiro de Oyarzabal resultó providencial. Poco después Kubo disparó desde la frontal rozando el poste. Lo mejor para los ovetenses parecía la cercanía del descanso, pero lo que llegó fue el gol que les permitió adelantarse en el marcador.

Hassan robó en su campo, corrió hacia la derecha, dejó atrás a Gorrotxa y puso el balón atrás, donde llegó Dendoncker para marcar con un zurdazo el primer tanto azul de la temporada.

El paso por vestuarios devolvió a un Real Oviedo más acertado en la presión e incluso encadenando posesiones largas que hicieron recular a los donostiarras. Aunque Aarón volvió a intervenir en un remate de Oyarzabal, mucho más clara fue la ocasión de Hassan, que condujo hacia la frontal y disparó al poste.

La sola presencia de Hassan, que cada vez que encaraba se iba de su par, era suficiente para hacer que la Real Sociedad no saliera con tanta alegría. A la hora de partido Paunovic movió el banquillo. El serbio dio entrada a Rondón por Fede Viñas y a Cazorla por Evie Ejaria. Trataba de revitalizar el centro del campo y poder tener más control. Luego entraron Sibo por Reina y Brekalo por Ilic.

Los azules transitaban por el tramo más cómodo del encuentro, ya que los intentos de los visitantes morían cada vez más lejos de la portería de Aarón. Por el contrario, las amenazas a la contra eran cada vez más frecuentes. Los ocho minutos añadidos fueron de agonía, pero con final feliz