Real Oviedo Alanís: «Estoy listo para seguir sumando; el fútbol es muy cambiante y las oportunidades hay que aprovecharlas» Alanís, en el centro de la imagen, última incorporación del Oviedo en este mercado de fichajes. / ELOY ALONSO Alanís, recuperado de la lesión sufrida en su debut, pone el foco en la solidez y expone que «si defendemos bien tienes ya un punto por defecto» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 7 noviembre 2018, 16:01

Lesionado en su debut con la camiseta del Real Oviedo el pasado 30 de septiembre en Alcorcón, Oswaldo Alanís ya ha superado la elongación en el recto anterior de la pierna derecha y se prepara para su regreso. «Llevo varios días en los que me he sentido bien», expresó esta mañana el central mexicano, que aunque recordó que la inactividad repercute en la falta de «'timming'» y «detalles pequeños que el juego te va dando» no siente esa falta de ritmo y se muestra «a disposición del míster».

«El fútbol es muy cambiante y hay que estar listo en el momento que sea. Así son las oportunidades y hay que aprovecharlas. Estoy listo para seguir trabajando y seguir sumando», expuso el zaguero nacido en Morelia, que se amolda en lo táctico al dispositivo defensivo que plantee Juan Antonio Anquela. «Te adaptas a la posición que te pongan y ahí no tengo problema», aseveró el michocano, consciente de que el conjunto carbayón está recibiendo más goles de los deseados «por diferentes circunstancias».

«Ha habido un poco de todo para que encajemos tanto», indicó el internacional mexicano, que considera «complicado» destacar «un factor determinante» en ese aspecto y no es ajeno a que algunos errores «han sido a balón parado y estamos trabajando en eso, donde ha hecho hincapié el míster». «Si defendemos bien tienes un punto ya por defecto», arguyó el zaguero, que apostilló que si los delanteros logran un gol «sería lo ideal».

Consciente de que los azules afrontan un tramo del calendari que «se viene fuerte», ya ha recibido referencias del derbi asturiano y ha visto «el color que hay en la ciudad», pero alertó que «si le quitamos un poco de atención al del Dépor sería algo muy malo que nos desenfocaría». De cara a ese duelo frente al conjunto coruñés, sabe del equipo gallego «lo bien preparado que está, los buenos jugadores que tiene en la plantilla y el buen momento que vive por cómo está en la tabla».