Real Oviedo | El Oviedo se queda a medias

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 1 de noviembre 2019 | Actualizado 09/11/2019 18:36h.

El Real Oviedo se quedó a medias en el Tartiere ante un rival que aspiraba a mantener la segunda plaza. Al final, un punto que no deja contentos a los azules, que buscaron con más insistencia el área rival. Tuvieron ocasiones, aunque faltó la contundencia de otras veces. Al final, empate sin goles.

Real Oviedo Real Oviedo:Champagne; Nieto, Javi Fernández (Arribas, min.73), Carlos Hernández, Christian Fernández; Tejera, Jimmy; Omar Ramos (Riki, min.66), Borja Sánchez, Bárcenas Saúl Berjón, min.62); y Ortuño. 0 - 0 Almería Almería: René; Balliu, Maras, Iván Martos, Jonathan; De la Hoz, Vada, Corpas, Lazo (Appiah, min.83), Coric (Juan Muñoz, min.65) y Darwin Núñez (Sekou, min.79). Árbitro: Arcediano Monescillo, del Comité Castellano-manchego. Mostró tarjetas amarillas a Tejera, por parte de los locales y a los visitantes Lazo, Balliu y Vada,

incidencias: Noche agradable y terreno de juego en regulares condiciones. Los capitanes fueron Champagne y René. El descarte azul fue Joselu. Los dos equipos salieron al campo acompañados de los jugadores del equipo genuine.

El equipo azul presentó ayer cuatro novedades en el once todas ellas obligadas. En el caso de Saúl Berjón se se quedó en el banquillo por las molestias que arrastró durante la semana y Rozada prefirió no correr riesgos y poner en su lugar a Bárcenas, mientras que Omar Ramos entró en la derecha por el lesionado Sangalli. Los otros dos cambios fueron Javi Hernández por el sancionado Mossa, con lo que Christian Fernández pasó al lateral izquierdo. Además, Jimmy pasó de la grada al once para sustituir al también sancionado Lolo.

El arranque para los azules fue titubeante, sin ser capaces de encontrar el camino hacia la portería visitante y con muchos errores en los pases y balones al contrario. El Almería tampoco estaba mucho más fluido y el partido era una sucesión de errores, sin continuidad por ninguno de los dos bandos.

Al partido solo lo sacaba del tedio algún chispazo de Borja Sánchez, que en ausencia de Saúl Berjón y Sangalli era el que más quería el balón e intentaba alguna acción para desequilibrar en ataque.

El primer susto del encuentro fue para los azules. Champagne dudo en salir a un balón largo y cuando lo hizo ya fuera del área despejó de cabeza de forma defectuosa, con lo que el balón acabó en los pies de Coris que desde muy lejos, sin portero, lo intentó pero mandó muy desviado.

El paso de los minutos no hacía mejorar a los azules que no acababan de encontrar la manera de hacer circular el balón y acababan siendo presa fácil de los almerienses, que poco a poco iban haciéndose con el control del partido y empezaban a asomar a la portería de Champagne.

el recurso de mandar balones a Ortuño para que los bajara tampoco funcionaba y solo fue capaz de rematar un centro de Christian Fernández, pero lo hizo fuera. Esa conexión era la única que parecía funcionar y pocos minutos después una jugada similar a la anterior tuvo el mismo resultado, con el balón rozando el poste.

También por la izquierda llegó una buena combinación de Christian con Bárcenas, pero la defensa se adelantó bien para despejar. El Real Oviedo reclamó un penalti por manos de Martos, pero el árbitro no lo concedió.

Al menos, el conjunto ovetense había sido capaz de meter a los almerienses en su campo y comenzar a inquietar a René.

Los minutos finales de la primera mitad tuvieron la misma tónica y el Oviedo era el que lo intentaba, con un Almería que esperaba. Borja Sánchez no acababa de encontrar socios, pero así y todo se echaba el equipo a las espaldas y generaba algo de peligro.

Los azules salieron mejor tras el descanso y encontraron algunas vías de agua por la derecha, con un par de incorporaciones de Nieto y Omar Ramos, que sacaron algunos centros y forzaron un par de saques de esquina.

Al equipo ya le duraba el balón y era capaz de tejer alguna jugada en el centro del campo y sobre todo tener al equipo visitante muy alejado de la portería de Champagne. Jimmy y Tejera eran los socios que estaba buscando Borja Sánchez en la primera mitad. Un disparo lejano de Javi Fernández, que poco antes no había llegado de cabeza a un saque de esquina, fue el primer aviso. Luego Bárcenas mandó alta una chilena.

El partido caminaba hacia un monólogo de los azules, que estaban imponiéndose en todas las zonas del campo y el Almería no era capaz casi de salir de su campo. Los azules se anticipaban en defensa y luego tenían ideas, pero no acababa de llegar el acierto en el último pase, ese que pudiera generar una ocasión clara de peligro.

Cumplida la media hora, Rozada dio entrada a Saúl Berjón, por un desafortunado Bárcenas, en busca de ese toque de calidad que pudiera dar alguna oportunidad. Poco después el jugador del filial Riki fue el que entró por Omar Ramos, aunque se colocó en el centro y Borja pasó a la derecha.

Sin embargo, el dominio de los azules fue decreciendo de intensidad con el paso de los minutos y el juego se igualó, con el juego desarrollándose casi siempre en el centro del campo.

En los minutos finales, el equipo carbayón tuvo un arreón final en el que dispuso de varias ocasiones para poder llevarse el encuentro. Un disparo lejano de Borja Sánchez, un remate de Riki y ya en el descuento un cabezazo de Arribas en una falta, que salió rozando el larguero de la portería de René.