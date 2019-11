Real Oviedo Real Oviedo | Javi Rozada: «Nos faltó ambición para ganar» Javi Rozada se lamenta tras una acción de sus futbolistas durante el choque ante el Almería. / ÁLEX PIÑA El técnico del Real Oviedo, Javi Rozada, dio por bueno el punto pero lamentó que su equipo no fuese más atrevido en el tramo final de partido M. SUÁREZ OVIEDO. Sábado, 2 noviembre 2019, 03:01

El entrenador carbayón hizo una lectura positiva del empate cosechado por su equipo ante el Almería, pero matizó que no se acerca a su idea de Real Oviedo porque, según él, hubo «falta de ambición» en el último cuarto de hora. «Igual hicimos un poco más de mérito nosotros para ganar, el partido tuvo sus fases, pero nos faltó ambición para llevarnos el triunfo. Sumar siempre es bueno, nos ponemos con 14 puntos y hay que seguir trabajando, pero en el Tartiere un punto nunca es bueno, siempre tenemos que salir a ganar», señaló el ovetense.

Rozada explicó que los cambios tenían como objetivo precisamente «dar una marcha más» a un equipo que, en la segunda mitad, fue de más a menos y que no supo interpretar la idea del cuerpo técnico en el último tramo de partido.

«Esperaba que Borja se metiera al medio con Riki y tener el balón, porque no estaba la banda para meter un extremo, pero no pudo ser. Con Riki, Saúl y Borja en el campo, que son jugadores que quieren el balón, tenemos que buscarlos y generar ocasiones con Christian y Nieto, no colgar todas las faltas», analizó el propio entrenador.

El técnico asturiano reconoció que las faltas del Almería en ese último cuarto de hora impidieron que el plan saliese como había previsto, y valoró el haber logrado dejar la puerta a cero y anulado al rival aunque no le gustase el último cuarto de hora.

«Hicimos bien la presión y las vigilancias, anulamos al Almería. Hay cosas que hicimos bien, no encajamos y eso va a reforzar al equipo de aquí adelante, pero con un empate en el Tartiere hay que ir a por el partido. Ellos intentaron desajustar el partido al principio para tener transiciones con las que estar cómodos y logramos recuperar el control. Estando bien colocados teníamos el partido ahí», lamentó.

Rozada aclaró que el descarte de Joselu en la previa al partido respondió a unas molestias que sufre el delantero onubense y que le van a tener al margen del trabajo grupal varios días. «Está tocado, va a parar porque tiene una tendinitis en la rodilla que ya le molestó en Málaga y no podemos permitirnos que juegue en esas condiciones. Quería jugar pero lo paramos», apuntó.

Pese a no estar contento con la lectura de juego del equipo cuando el partido pedía «jugar por pie y acelerar jugadas», el técnico se mostró convencido de que el reparto de puntos ante el conjunto almeriense hará que el vestuario carbayón «salga reforzado», sobre todo en la faceta defensiva.

Para quien también tuvo palabras Rozada fue para Javi Fernández, que tuvo que abandonar antes de tiempo el partido por lesión pero cuajó un buen encuentro, sobre todo en los duelos individuales. «Ha solventado todos los duelos individuales que ha tenido, lo vi bien y cogiendo cada vez más confianza. No tengo duda de que nos va a ayudar: es muy joven, hay que cuidarlo porque tiene futuro y muchos partidos como profesional por delante», concluyó el propio Rozada.