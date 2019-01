El Real Oviedo aprende de su derrota Los jugadores azules Carlos Hernández y Tejera se disponen a poner el balón en movimiento. / CARLOS GIL Los jugadores asimilan el resultado de La Romareda y confían en que no les afecte para el futuro RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 27 enero 2019, 02:36

Después de sufrir la primera derrota del año 2019, que llegó tras tres triunfos consecutivos, el reto del conjunto azul es minimizar daños y tratar de mantener la misma línea de juego que le ha permitido acercarse a la zona de 'play off'.

En el seno del vestuario azul no se quiere que el resultado de La Romareda influya en la buena racha que llevaba el Real Oviedo. Los jugadores entienden que la derrota no tiene que afectarles de cara a sus próximos compromisos, para que la línea de juego siga siendo la que les ha llevado a la mejor etapa de la temporada en cuanto resultados.

El defensa mexicano Oswaldo Alanís, que fue protagonista por fallar el penalti que podía haber situado a los suyos por delante en el marcador lo explicó con claridad tras el partido. Alanís dijo que espera que la derrota no les afecte y lo justificó diciendo que «cuando ganamos pensamos en lo positivo y también ahora que se pierde se piensa en lo positivo». El defensa añadió que «un resultado no puede condicionarnos el siguiente».

Por todo lo anterior, el internacional mexicano es optimista sobre cómo se sobrepondrá el Oviedo a la derrota de La Romareda. La primera oportunidad de demostrarlo será el próximo domingo. «Vamos a estar listos para afrontar una semana larga y prepararnos para el partido ante el Cádiz», indicó.

El centrocampista Sergio Tejera también considera que el borrón de Zaragoza no debe tener trascendencia para los próximos compromisos, pese que les corta la escalada hacia los primeros puestos de la clasificación. El medio azul dijo tras el encuentro que «el equipo sigue con la misma ambición, ahora toca aprender de los errores y pensar en el próximo partido ante el Cádiz».

También el entrenador, Juan Antonio Anquela, confía en que la derrota no les afecte para los próximos compromisos, en especial en el aspecto anímico, y afirmó que «ojalá no nos afecte, no debe hacerlo». Además, justificó sus palabras refiriéndose a que la derrota no llegó por un mal partido: «Trabajamos bien, pero solo nos faltó meter el penalti, porque estábamos defendiendo muy bien y podíamos hacer daño a la contra».

En general la valoración que se hace de la derrota del pasado viernes es que llega por la diferencia de aciertos en las áreas, ya que los azules, además del penalti, tuvieron otras ocasiones bastante claras para poder llevarse el encuentro.

Eso mismo apuntó Anquela, quien habló de un partido de poder a poder a poder en el que los suyos no acertaron «en los momentos clave», pero por lo demás indicó que estuvieron «bien plantados y ordenados».

Algo parecido fue lo que manifestó el centrocampista Tejera, que opinó que «sabíamos que ocasiones íbamos a tener» y que «el que tiene más acierto en el área, se lleva el partido».

También hace una lectura similar Alanís, quien reconoció que fue «una derrota dolorosa» en un encuentro en el que los azules tuvieron «la oportunidad de cambiar el partido, y no fue así». Además, mostró sus dudas por cómo llegó el primer gol del Zaragoza en el que cree que pudo haber falta y fuera de juego.

Tejera analizó los motivos de la derrota y apuntó primero que el Zaragoza realizó un gran encuentro, pero también reconoció que «estuvimos muy juntos para que no nos hicieran daño, igual defendimos demasiado cerca de nuestro área».

El catalán también refiere al acierto los motivos de la derrota, ya que considera que, en general, el equipo planteó «un partido muy serio, porque ellos tienen jugadores de mucha calidad. Lo hemos tenido ahí».

El Real Oviedo volverá el lunes a los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo ante el Cádiz.

