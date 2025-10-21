El Fondo Norte iza la bandera de la unidad

Ha bastado una jornada de Liga con Luis Carrión en el banquillo del Real Oviedo para dejar claro que el oviedismo se ... enfrenta a su enésima guerra civil. Detractores y defensores del técnico catalán dejaron claras sus diferencias en las gradas del Carlos Tartiere y la consecuencia principal fue que el bue ambiente que había reinado en el municipal ovetense desde el regreso a Primera División había saltado por los aires. La respuesta a esa situación no se ha hecho esperar. Representantes de la asociación Fondo Norte, zona de animación en los partidos de casa, acudieron ayer al Requexón y mantuvieron un encuentro con los capitanes del equipo y con el entrenador para dejarles claro que el apoyo está garantizado, pese a no estar de acuerdo al 100% con la decisión del regreso del técnico catalán al banquillo azul.

Una vez confirmado el regreso de Carrión al Oviedo, el grupo Symmachiarii se manifestaba en sus redes sociales con un mensaje muy claro: «Te fuiste cuando tenías a toda una afición volcada contigo, cuando todos esperábamos más de ti, jugando con la ilusión del oviedismo. Quien piense que la gente no tiene memoria o se le contenta con un simple vídeo, se equivoca. Ahora, resultados y gánate el respeto del Tartiere». La pitada recibida por el técnico cuando su nombre apareció en el videomarcador fue importante y los insultos al final del encuentro dejaron claro que la situación no es fácil de manejar.

La afición azul sabe bien de lidiar con crisis de este estilo en el último cuarto de siglo. También conoce las consecuencias que pueden provocar y por eso los aficionados quisieron dar un paso al frente y dejar claro el sentir de un sector importante de la masa social oviedista. Antes de comenzar el entrenamiento de ayer, los capitanes y Carrión, junto al director general de la entidad, Agustín Lleida, se vieron con representantes de la asociación Fondo Norte. Estos últimos fueron los encargados de trasladar que no habrá fisuras en el apoyo al equipo, que por su parte no habrá ataques hacia nadie, con el único objetivo de generar el mejor ambiente posible en la grada y que ello contribuya a ayudar a sumar los puntos necesarios para poder mantener la categoría.

Comunicado oficial

Unas horas más tarde, Fondo Norte emitía un comunicado comunicado en el que explicó el motivo de la reunión: «Recuperar la unidad y seguir creando el ambiente necesario que presione al rival y aliente a los nuestros». Los seguidores no dejan lugar a las dudas y aseguran haber expuesto su sentir sin ninguna cortapisa: «Hemos expresado a las claras nuestro sentir ante todo lo acaecido en los últimos días con la decisión del club de volver a contar con Luis Carrión en el banquillo. Una decisión que no compartimos, como así le hemos transmitido al propio entrenador y donde manifestamos nuestro sentir ante su vuelta al club».

Tras las primeras aclaraciones llegó el momento de aclarar la forma de pensar de los asistentes y sobre todo sobre la figura del entrenador: «Queremos que el Oviedo gane cada partido que él esté en el banquillo, todos y cada uno, no celebraremos con él la victoria ni queremos que él se acerque a celebrarlas con nosotros, pero si nos alegraremos de cada una».

Desde el colectivo de aficionados, mandaron un mensaje claro y que han repetido en muchas ocasiones a lo largo del tiempo: «Los entrenadores, los futbolistas y los directivos están de paso. Lo único que realmente une al oviedismo es el escudo, la camiseta y honrar nuestra historia hasta en los momentos más duros». En esa línea añaden que: «Vamos a seguir dando todo lo que tenemos para que el Oviedo gane cada partido y pondremos todo de nuestra parte para que así sea».

Tampoco el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, se libra de las críticas: «Es necesario alejarnos de mensajes grandilocuentes y sueño de cotas mayores que a priori parecen muy lejos de la realidad que estamos viendo y luchar juntos por mantener la categoría».

El cierre llama a cerrar filas: «Mantener la ilusión en este nuestro centenario y entre todos sacar adelante esta temporada donde más que nunca nuestro estadio será una parte vital en la salvación».