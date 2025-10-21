El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La grada de animación, durante el partido del Real Oviedo ante el Espanyol. ÁLEX PIÑA
Real Oviedo

El Fondo Norte iza la bandera de la unidad

La asociación de aficionados acude al Requexón y se reúne con los capitanes y entrenador del Real Oviedo, a los que garantiza su apoyo

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 07:09

Ha bastado una jornada de Liga con Luis Carrión en el banquillo del Real Oviedo para dejar claro que el oviedismo se ... enfrenta a su enésima guerra civil. Detractores y defensores del técnico catalán dejaron claras sus diferencias en las gradas del Carlos Tartiere y la consecuencia principal fue que el bue ambiente que había reinado en el municipal ovetense desde el regreso a Primera División había saltado por los aires. La respuesta a esa situación no se ha hecho esperar. Representantes de la asociación Fondo Norte, zona de animación en los partidos de casa, acudieron ayer al Requexón y mantuvieron un encuentro con los capitanes del equipo y con el entrenador para dejarles claro que el apoyo está garantizado, pese a no estar de acuerdo al 100% con la decisión del regreso del técnico catalán al banquillo azul.

