Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo: «Lo importante no es si a mí me pitan, lo importante es que el equipo gane» Luis Carrión se muestra dolido por la derrota, ve muchos puntos para mejorar el equipo en el futuro y anuncia mucho trabajo

Chisco García Oviedo Sábado, 18 de octubre 2025, 00:26 Comenta Compartir

Una de las grandes expectativas que había ayer en el Carlos Tartiere era ver el recibimiento de la grada a Luis Carrión. El resultado final fue duro para el técnico y para los que tomaron la decisión de su regreso. La pitada inicial y la bronca del final dejaron claro el sentir de una afición que no está contenta con la vuelta del técnico catalán.

Acabado el partido, el protagonista quiso apartarse del foco: «No quiero hablar mucho de esto porque yo no soy lo importante aquí. Lo importante es el equipo y la gente apoyó al equipo. Lo importante no es si a mí me pitan, no, lo importante es que el equipo gane partidos y a eso he venido. Lo importante son los jugadores y la energía que se les transmita, no quiere individualizar en mí. Sufro por ver al equipo mal, no por mí».

Su regreso al banquillo no fue como había soñado y el 0-2 final lo estropeó aún más: «Estoy dolido por el resultado. Creo que tuvimos algún momento bueno, pero no fuimos constantes. Estamos jodidos con la derrota, claro». Pese a todo, quiso sacar alguna conclusión positiva. «Me quedo con momentos en los que estuvimos bien en salida de balón ante un equipo que presiona bien, pero son acciones que se empañaron porque no somos claros más adelante», reconoció el míster.

Aunque la derrota fue clara, el Oviedo también tuvo sus momentos en el partido. «La ocasión de Reina es una ocasión de gol y la de Ilic fue clara, pero nos ha faltado volumen ofensivo. Salíamos bien, pero nos faltó generar más centros, más disparos desde fuera del área, llegar con más gente… Son cosas que hay que mejorar».

Antes de poder reflexionar y analizar el encuentro con más calma, Carrión detectó factores que deben mejorar de forma inmediata. «Lo que más vamos a tener que trabajar es lo que pasa tras el 0-1, porque el equipo pareció que se cayó. Nos falta atacar mejor, ocupar más el área y sacar golpeos», aseguró Carrión. «En salida de balón, muchas veces, parece que sacamos y encontramos el pase bueno, pero volvemos hacia atrás. Hay que generar más», añadió.

Preguntado por la formación que arrancó el encuentro, Carrión fue tajante. «He puesto el mejor once que creía que tenía para este partido y luego con los cambios lo mismo». No dudó en elogiar a su portero: «Aarón Escandell estuvo muy bien y también en acciones que no debíamos haber permitido». Y por último se refirió al parón: «La protesta es de los jugadores, nos informaron y quisieron hacerlo».