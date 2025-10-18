Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer

El cambio de entrenador no sirvió para nada. El Real Oviedo no solo volvió a perder, sino que lo hizo de forma muy parecida ... a las anteriores ocasiones. El equipo azul volvió a carecer de intensidad y juego ante un rival, el Espanyol, al que le bastó mostrarse ordenado y esperar el fallo de los locales, que, como siempre, acabó llegando. El nuevo estilo desde el banquillo se notó en algunos detalles que al final, sin embargo, no tuvieron trascendencia. La afición recibió con algunos pitos a Luis Carrión. Es más, incluso los hubo para Jesús Martínez cuando salió en los vídeomarcadores.

En el plano deportivo, el meta Aarón fue capaz de retrasar hasta el segundo tiempo la victoria visitante en un encuentro muy poco diferente a los de la etapa de Paunovic.

Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, Bailly, David Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto (Ovie Ejaria, min.79); Hassan (Brekalo, min.65), Ilic (Reina, min.46), Chaira (Álex Forés, min.79); y Rondón (Fede Viñas, min.65). 0 - 2 Espanyol Dmitrovic; Rubén Sánchez (El Hilali, min.79), Cabrera, Riedel, Romero; Dolan (Pickel, min.74), Edu Expósito (Urko, min.79), Pol Lozano, Pere Milla (Salinas, min.87); Roberto y Kike (Roca, min.74). Goles: 0-1: min.71, Kike García. 0-2: min.82, Pere Milla.

Árbitro: Mateo Busquets, del Comité Balear. Mostró tarjetas amarillas a los locales Colombatto y Reina, y a los visitantes Pere Milla.

Incidencias: 25.625 espectadores. 17 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Colombatto y Cabrera fueron los capitanes. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Iván Cervero, hermano del médico del conjunto azul, Diego Cervero, fallecido esta semana.

El primer once de Luis Carrión presentó tres novedades en relación con el último de Paunovic. Nacho Vidal entró en el lateral derecho por Lucas, mientras que Chaira ocupó la banda izquierda del centro del campo por Brekalo e Ilic se situó como mediapunta ocupando la plaza de Reina. El primer dibujo del nuevo técnico fue un 4-2-3-1 bastante claro. Una de las novedades fue la salida de balón, con Nacho Vidal juntándose con los centrales y Colombatto y Dendoncker bajando mucho a recibir.

Los primeros minutos estuvieron marcados por las imprecisiones por parte de los dos equipos. No obstante, los visitantes eran capaces de tener algo más de presencia en el campo de los ovetenses. Eso ni mucho menos supuso que Aarón pasara por problemas. Al contrario, la primera ocasión fue para los carbayones en un buen balón de Chaira a Ilic, pero el serbio mandó el balón al cuerpo del portero Dmitrovic.

El encuentro se movía en baja intensidad. Ni Oviedo ni Espanyol parecían decididos a ir a por el partido de forma descarada. Era un tímido intercambio de golpes, pero siempre con más preocupación de no sufrir daños que de causarlos al rival. Hassan entraba poco en juego y por la izquierda el equipo no acababa de arrancar. Todo quedaba fiado a tratar de robar algún balón en el campo contrario para tratar de iniciar con velocidad, pero eso tampoco funcionaba como querían los carbayones. En el centro del campo, el equipo azul no tenía claridad y tampoco era capaz de acertar cuando intentaba cambios de juego.

Así las cosas, el partido daba la sensación de un dejar transcurrir los minutos a la espera de que apareciera alguna acción aislada para cualquiera de los dos contendientes. Las cosas cambiaron a la media hora cuando el Espanyol dio la sensación de dar un paso al frente y dispuso de varias ocasiones claras en el tramo final. En ese momento fue cuando volvió a emerger, una jornada más, Aarón, que tuvo hasta tres intervenciones decisivas. Las primera a un remate de Kike García, luego a otro de Romero y, finalmente, en un lanzamiento de falta de Pere Milla.

Balón al palo

La sensación era que el conjunto azul había salido revitalizado del paso por los vestuarios, ya que poco después de Nacho Vidal volvió a gozar de una ocasión con un lanzamiento desde la frontal del área. No obstante, también la tuvo el Espanyol en un saque de banda mal defendido que tuvo que resolver Aarón con otra gran intervención.

A los de Carrión les faltaba chispa y eso volvió a dar alas al conjunto catalán, que necesitó poco para volver a mandar en el encuentro. Así fue cómo, a base de ir llegando al área, logró adelantarse en el marcador. Fue una jugada que el árbitro no señaló inicialmente, pero desde el VAR le advirtieron que el remate de Kike había traspasado la línea. La revisión pareció más por un posible fuera de juego o mano.

Los cambios de Luis Carrión no dieron fruto alguno. Al contrario. El equipo acabó de descomponerse y el Espanyol lo aprovechó para marcar el segundo en una contra en la que Pere Milla marcó a placer.