El oviedista Brekalo dispuso un mano a mano con el guardameta Dmitrovic, pero no logró superarlo.

El oviedista Brekalo dispuso un mano a mano con el guardameta Dmitrovic, pero no logró superarlo. Álex Piña

Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer

El nuevo técnico, silbado por buena parte del Tartiere, no fue capaz de hacer que el equipo azul modificara su imagen y solo el meta Aarón aguantó el resultado hasta el tramo final

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El cambio de entrenador no sirvió para nada. El Real Oviedo no solo volvió a perder, sino que lo hizo de forma muy parecida ... a las anteriores ocasiones. El equipo azul volvió a carecer de intensidad y juego ante un rival, el Espanyol, al que le bastó mostrarse ordenado y esperar el fallo de los locales, que, como siempre, acabó llegando. El nuevo estilo desde el banquillo se notó en algunos detalles que al final, sin embargo, no tuvieron trascendencia. La afición recibió con algunos pitos a Luis Carrión. Es más, incluso los hubo para Jesús Martínez cuando salió en los vídeomarcadores.

