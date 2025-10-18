El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender Colombatto estrenó capitanía y Jesús Martínez acudirá hoy a El Requexón para ver el partido del Vetusta contra el Marino

Chisco García Oviedo Sábado, 18 de octubre 2025, 00:27

Nadie en el Tartiere tuvo dudas de que el balón tocado por Kike García había sobrepasado la línea de gol, pero no se entendió la tardanza en dar validez al tanto. De hecho, el colegiado Busquets Ferrer detuvo el partido antes de que hubiese una interrupción y esperó la decisión de su compañero Pizarro Gómez. Había que resolver si Kike García se encontraba en fuera de juego. Después de unos minutos de incertidumbre, decidieron dar validez al tanto, para desesperación de la grada.

Un detalle que no pasó desapercibido para mucha gente fue el portador del brazalete de capitán. En el último partido en casa, Salomón Rondón ejerció esa función, algo que llamó la atención a muchos seguidores. Aquella pareció una decisión personal de Veljko Paunovic. Ayer, Luis Carrión atendió a la veteranía en el equipo del argentino Colombatto y al rol que el técnico catalán parece querer darle a un jugador que ya fue determinante en su anterior etapa en el banquillo azul.

Por otra parte, la agenda de Jesús Martínez en Oviedo suma hoy una nueva cita, que tendrá por protagonista al Vetusta. El presidente del Grupo Pachuca acudirá a El Requexón para presenciar en directo el partido del filial contra el Marino de Luanco, que arrancará a las 16.15 horas. El pasado jueves, Martínez ya compartió unos minutos con Roberto Aguirre y los jugadores y ahora quiere darles su apoyo siguiendo el encuentro en directo, lo mismo que hará mañana con el encuentro del conjunto femenino, que recibirá al AEM de Lleida, a las 11 horas.