El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El colegiado Busquets Ferrer, durante el encuentro. ÁLEX PIÑA

El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender

Colombatto estrenó capitanía y Jesús Martínez acudirá hoy a El Requexón para ver el partido del Vetusta contra el Marino

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Nadie en el Tartiere tuvo dudas de que el balón tocado por Kike García había sobrepasado la línea de gol, pero no se entendió la tardanza en dar validez al tanto. De hecho, el colegiado Busquets Ferrer detuvo el partido antes de que hubiese una interrupción y esperó la decisión de su compañero Pizarro Gómez. Había que resolver si Kike García se encontraba en fuera de juego. Después de unos minutos de incertidumbre, decidieron dar validez al tanto, para desesperación de la grada.

Un detalle que no pasó desapercibido para mucha gente fue el portador del brazalete de capitán. En el último partido en casa, Salomón Rondón ejerció esa función, algo que llamó la atención a muchos seguidores. Aquella pareció una decisión personal de Veljko Paunovic. Ayer, Luis Carrión atendió a la veteranía en el equipo del argentino Colombatto y al rol que el técnico catalán parece querer darle a un jugador que ya fue determinante en su anterior etapa en el banquillo azul.

Por otra parte, la agenda de Jesús Martínez en Oviedo suma hoy una nueva cita, que tendrá por protagonista al Vetusta. El presidente del Grupo Pachuca acudirá a El Requexón para presenciar en directo el partido del filial contra el Marino de Luanco, que arrancará a las 16.15 horas. El pasado jueves, Martínez ya compartió unos minutos con Roberto Aguirre y los jugadores y ahora quiere darles su apoyo siguiendo el encuentro en directo, lo mismo que hará mañana con el encuentro del conjunto femenino, que recibirá al AEM de Lleida, a las 11 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna
  3. 3 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6

    Adrián Barbón se reúne con el embajador chino para «desatascar» el proyecto de la fábrica de BYD
  7. 7

    Estos son los sectores que tiran del empleo en Asturias
  8. 8 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  9. 9

    Casi mil asturianos fallecieron desde enero a la espera de una ayuda a la dependencia
  10. 10 Muere Ace Frehley, uno de los fundadores de Kiss, tras sufrir una trágica caída

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender

El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender