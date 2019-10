Real Oviedo | El gol reclama más solidaridad

El Real Oviedo afrontó en Albacete el reto más complicado: el de imponerse en la parcela ofensiva con once futbolistas que no sabían lo que era marcar en la jornada 11 de Liga. No solo lograron marcar dos de esos hombres -Sangalli y Borja Sánchez-, sino que se remontó un encuentro en los minutos finales y ante un equipo que firmaba seis jornadas sin encajar. Lo hicieron dos futbolistas que están llamados a tener protagonismo desde la segunda línea del ataque.

La dificultad vino dada por el difícil reto de suplir la ausencia de Alfredo Ortuño, 'pichichi' del campeonato y máximo goleador del equipo, que no pudo jugar ante el equipo que aún le tiene en propiedad. Ese papel lo asumió un Joselu que no acaba de sentirse cómodo en el Real Oviedo.

El onubense ha marcado solo 10 goles en 43 partidos de azul, todos ellos la pasada temporada. Este año su casillero sigue a cero y, tras el encuentro en Albacete, sintió la necesidad de explicar su situación a la afición. «A nivel personal soy el primero en exigirme: soy consciente de que no estoy dando el nivel esperado, es más, me veo irreconocible en el campo y siento impotencia, mucha, por no poderayudar al equipo y hacer sentir orgullosa a mi afición», confesó.

Joselu llegó a Oviedo en la temporada 2018-2019 tras una campaña igual de irregular en lo personal en la que anotó solo 9 goles en 41 encuentros. De ahí que las expectativas del andaluz en su nueva etapa en Oviedo fueran aún mayores. El punta venía de firmar la campaña anterior su registro más espectacular hasta el momento: 23 goles en 40 partidos como delantero del CD Lugo. «Pido perdón por no estar a la altura de lo que se espera de mí, haré todo por cambiar por cambiar esta mala racha a nivel individual», concluyó el delantero azul tras un victoria que se fraguó ya con él fuera del campo el pasado domingo.

Quien viene también de firmar temporadas irregulares pero ha empezado de manera contraria en la capital asturiana es Ortuño. El punta, que sabe que lo que es afrontar malas dinámicas en lo personal, firmó su mejor registro en la misma campaña que Joselu, la 2016-2017, pero en su caso en las filas del Cádiz y anotando 17 goles en 40 partidos. No ha sido hasta tres temporadas después, en Oviedo, cuando el murciano ha vuelto a esos registros.

«Conozco a Joselu, sé que es muy exigente y competitivo, pero si fuera él me centraría en ser feliz cada día porque los goles los acabará metiendo. He estado en su situación, corriendo sin tener rematse. Es un jugador top, estoy encantado de jugar con él y sé que meterá goles que nos den puntos», apuntó el delantero, que da valor a cada tanto marcado porque todos se traducen en confianza.

En cualquier caso, Ortuño tiene claro que los goles no son solo cosa del '9'. «Al igual que defendemos todos, todos intentamos marcar. Los equipos con varios goleadores, hasta centrales, son los que consiguen objetivos», apostilló.