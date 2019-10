El Girona, una exigencia «mayor» Ortuño golpea el balón durante la sesión de ayer. / ELOY ALONSO Ortuño no esconde su especial preocupación por un rival que va a requerir «más atención y concentración» que el resto de equipos M. SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 17 octubre 2019, 03:25

El delantero del Real Oviedo, Alfredo Otuño, vuelve a estar disponible para jugar tras no poder hacerlo ante el Albacete, equipo que le tiene cedido en la capital asturiana. Su regreso coincide además con la visita al Carlos Tartiere de la que, para el atacante murciano, es «la mejor plantilla» de toda la Segunda División.

«Es un equipo que tiene dos jugadores muy buenos en cada puesto y me espero un partido difícil. Todos lo son pero este si cabe tiene algo más de exigencia. Tenemos que ser aún más correctos que hasta ahora tácticamente, mostrarnos como un equipo responsable en cada momento y estar más atentos e intensos que en el resto de partidos en el Tartiere», advirtió el punta azul.

Ortuño fue reconocido además por la afición como mejor jugador del mes de septiembre, un galardón que, aunque le llega siendo 'pichichi' de la categoría con 7 goles en diez partidos, para él es del todo inesperado.

«El año de Cádiz me dieron un reconocimiento parecido, pero para nada me lo esperaba ahora. Solo puedo dar las gracias a la afición ya que estoy muy contento por ello», comentó el delantero, que se mantiene como máximo goleador de la categoría, empatado con Luis Suárez (Zaragoza) pese a no haber jugado el pasado domingo.

El atacante carbayón vivió el partido ante el equipo que le tiene en propiedad, el Albacete, desde fuera, algo que le permitió analizar con perspectiva la evolución de sus compañeros durante todo el encuentro. «En la primera mitad nos costó un poco más. Estábamos más largos y ellos nos hacían daño con alguna transición, de hecho así llegó su gol. Luego el equipo dio no uno, dos pasos adelante e hizo una segunda parte muy completa que sirvió para traer los tres puntos», contextualizó el de Yecla.

Ortuño destacó el mérito que tiene que los azules hayan dado la vuelta al marcador en unos últimos minutos que se le venían atragantando en jornadas anteriores, sobre todo por lograrlo ante un Albacete al que cuesta crearle problemas en defensa, mucho más en su propio estadio y siendo un equipo confeccionado para ascender a Primera División. «Perdíamos fuera de casa y el Albacete apenas concede atrás. No solo se generó peligro sino que se llevó el peso en gran parte del partido y se remontó. El equipo demostró que tiene corazón y que sabe hacer las cosas. Marcar al final habla de lo fuerte que es este equipo psicológicamente y es síntoma de que hemos aprendido de lo que nos venía pasando en esos tramos finales», comentó el futbolista carbayón.

Si algo tiene claro el máximo goleador del Real Oviedo es que es «más cómodo» verse fuera de los puestos de descenso, posición que ocupan los azules por primera vez en toda la temporada. Sin embargo, el punta aboga por no mirar la tabla hasta la jornada. «Tenemos que ir paso a paso, sumando cada partido. Yo no miraría la tabla hasta la jornada 42, hay que dejarla para ese momento de la temporada», concluyó.