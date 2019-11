Real Oviedo | Javi Rozada: «El equipo ha sido un desastre»

La rueda de prensa de ayer del técnico del Real Oviedo ofreció una buena dosis de autocrítica con el equipo a raíz de los últimos encuentros. Javi Rozada repartió responsabilidades y aseguró que el encuentro de mañana será el más importante desde su llegada al banquillo azul. Fue contundente al reconocer que «el equipo en los últimos cinco partidos ha sido un desastre, ha estado fatal». «Salvo un tramo del partido del Almería, no ha tenido ninguna identidad, ha sido un conjunto irreconocible», dijo con claridad.

No obstante, Javi Rozada afirmó estar confiado en revertir la situación porque queda tiempo y porque ha observado un cambio de actitud -«esta semana me ha gustado ver a la plantilla»- después de semanas en las que «los jugadores no te preguntaban nada del rival». «Pasaron de meterse en el vestuario que había que echarlos, a preguntarte por los rivales, por los jugadores...», añadió

No ocultó, en cualquier caso, que cuando él aterrizó en el primer equipo el problema era otro. «Era un tema más de miedo, no se veían capacitados de salir adelante de esta situación. La gente no quería el balón», señaló. Sin embargo, entiende que ahora es más un problema de «concentración en una categoría en la que para ganar hay que estar súper concentrado y el equipo no lo estaba lo que el partido requería para ganar».

Todo eso hace que, a juicio del ovetense, el partido de mañana ante el Rayo sea «el más importante hasta ahora». «Es un encuentro vital. Los jugadores están dolidos, saben que llevamos dos partidos muy malos»», indicó, al tiempo que insistió en que ha advertido un cambio de actitud porque en los partidos anteriores «el equipo no tuvo ninguna identidad, no tuvo ningún hambre y eso no puede suceder en esta categoría».

La preocupación que dejó patente el entrenador afecta tanto a los resultados como a las sensaciones ofrecidas por el grupo: «Me preocupan las sensaciones y me preocupa la victoria, que tiene que ser consecuencia de...». En este sentido, recordó que «cuando tuvimos la racha buena fue con el equipo con esa identidad que yo digo, con un compromiso alto».

El entrenador ha insistido esta semana en el aspecto anímico del grupo, con charlas individuales y colectivas. «Cuando llegué sí que tuve que hablar mucho con ellos, pero han demostrado que lo pueden hacer bien», dijo Rozada, que cree que el problema es de «grupo, de los objetivos grupales, de centrarnos más en lo que nos tenemos que en el cuerpo técnico y los jugadores».

Una de las cuestiones que quiso dejar muy clara Rozada es que algo que no le afecta es su situación personal y que pueda ser cuestionado. «No me preocupa. Estoy es el Real Oviedo. Ya dije que mi responsabilidad es doble. Creo mucho en mi trabajo y en el de los jugadores», explicó. Asume como normal que se hable de su labor y afirma que está centrado en «ganar los partidos». La conclusión del técnico es que «el día que consideren que el entrenador ha tocado fondo, me haré a un lado porque lo que quiero es lo mejor para el club, para el equipo». Para Rozada, la situación es complicada, pero insistió en que «hay que sacarlo adelante entre todos». Prefiero que se hable de eso que de los jugadores», hizo hincapié en sala de prensa.

En cuanto a los problemas futbolísticos del equipo, el técnico incidió en la falta de concentración, que propicia fallos graves -«los últimos goles son errores nuestros»-, y añadió que cuando están bien colocados «el conjunto no concede». Lo que les pide a los suyos es «estar juntos sin el balón, solidarios... Nos están metiendo muchos goles por errores propios, pérdidas de balón o malas tomas de decisión en campo propio».

En cualquier caso, el titular del banquillo azul insistió en su confianza en los jugadores y en su trabajo y por ello aseguró que no es necesaria una «revolución» en el equipo: «Fuimos el segundo mejor equipo en siete partidos, hicimos cosas extraordinarias. No es problema de jugadores o sistema, es de concentración».