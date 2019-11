Real Oviedo | «Michu hizo por el Oviedo mucho más de lo que parece», asegura Rozada

Desde que llegó al banquillo para sustituir a Sergio Egea, Javi Rozada ha visto salir del Real Oviedo al responsable de la gestión del club, Joaquín del Olmo, y al secretario técnico -con funciones de director deportivo-, Michu, que el pasado miércoles anunció su adiós y ayer ya no ocupó su puesto en El Requexón. Ante esta situación, el presidente del club, Jorge Menéndez Vallina, ha pedido al técnico tranquilidad mientras el consejo sigue «mirando opciones» para la dirección deportiva.

«Me llamó el 'presi' para transmitirme normalidad. Ellos están mirando opciones y, no me lo aseguró, pero supongo que vendrá otra persona a sustituir a Michu. Hay más gente en el club, como César Martín y Lalo Rergis, y ellos nos ayudarán mientras. Supongo que vendrá alguien la semana que viene y habrá que sentarse con él y ver qué forma tiene de ver el fútbol», avanzó el entrenador carbayón, que se centra en «seguir en la misma línea» y preocuparse únicamente de sacar al equipo de la parte baja de la tabla.

El ovetense asumió con naturalidad que se hable de la salida de Michu, al que calificó como «un oviedista de pro» que hizo por el club más de lo que ha trascendido y con el que tenía avanzadas numerosas cuestiones, incluidas las que tienen que ver con el mercado invernal.

«En estos siete meses Michu hizo cosas importantes para el club, quizás no lo tengo que decir yo esto, pero hizo más de lo que parece. Se hace raro porque lo primero que hacía al llegar a El Requexón era hablar con él y es desagradable perder una parte del día a día que me hubiera gustado mantener», comentó el entrenador carbayón sobre el ex jugador.

Rozada explicó también que, aunque Michu no formó parte de su ascenso al banquillo del primer equipo, sí le había manifestado su intención de mantenerle en él en el futuro. «A mí me pusieron aquí mi trabajo, César Martín y el consejo, pero Michu nos ayudó desde el primer día, teníamos una forma de ver el fútbol parecida y mucho en común, también lo hablado para enero. Nos había transmitido que quería contar con nosotros. Aunque yo acabo contrato en junio y es muy pronto para hablar de eso, toca hacerlo del equipo solo», apostilló.

El técnico destacó la sintonía que tenía con la dirección deportiva, con la que compartía idea de fútbol y manifestó su deseo de que quien sustituya a Michu lo haga manteniendo ese mismo entendimiento que se había logrado entre ambos. «La persona que venga vendrá en consonancia un poco con el cuerpo técnico y el consejo y reforzaremos lo que necesitemos, pero no lo voy a decir aquí. Los jugadores saben lo que pedí, pero no es todo lo que se ha publicado y no voy a comentarlo», matizó el ovetense, al que el propio Michu le pidió que se centrasen en ganar en Huesca.

Rozada no se mostró preocupado por el hecho de que la inestabilidad en lo extra deportivo pueda afecta al vestuario, y aclaró que la plantilla es profesional de sobra para entender que son cosas del fútbol. «Hay jugadores con mucha experiencia, que están de vuelta, y los más jóvenes, aunque no la tengan, están tranquilos. Queda mucho para diciembre, no afectará», afirmó.