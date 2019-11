Vuelven Lolo, Mossa y Sangalli, se mantiene Riki y se cae Berjón Sin Tejera, sancionado, el preparador se plantea una defensa de 'cinco' para frenar al Huesca, el equipo que «mejor se asocia» de la categoría M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 8 noviembre 2019, 04:21

El primer equipo carbayón viaja hoy a Huesca (7 horas) para preparar ya en tierras aragonesas la última sesión antes del duelo ante el conjunto oscense.

Los de Javi Rozada se entrenarán en el IES Pirámide (17 horas) de cara a pulir el trabajo realizado durante la semana, en la que se ejercitaron de manera ininterrumpida de lunes a jueves.

Precisamente tras la sesión de ayer en El Requexón, la segunda a puerta cerrada, se hizo oficial una convocatoria plagada de novedades respecto a la anterior, que estuvo condicionada por las sanciones de Mossa y Lolo y la baja médica de Sangalli. El extremo donostiarra vuelve a la lista una vez superado su dolor 'precordial' y está disponible para jugar, mientras que la vuelta de Lolo al mediocampo es una baza confirmada por el propio Rozada en rueda de prensa. En el caso de Mossa todo apunta a que su regreso a la convocatoria implica también la vuelta a un once en el que Javi Fernández tuvo hueco por dicha ausencia ante el Almería.

En ese encuentro tuvo minutos también un Riki que repite convocatoria con el primer equipo debido a una baja sensible en el ataque azul, la de Saúl Berjón.El extremo, que no pudo salir de inicio en el Tartiere, no se entrenó con el grupo en toda la semana debido a la sobrecarga que arrastra y finalmente tampoco ha entrado en la convocatoria de 18 hombres que viajan a Huesca.

Tejera causa baja por sanción en esta ocasión, por lo que confirmada la vuelta de Lolo al once, la incógnita que no quiso desvelar Rozada fue si será Jimmy quien le acompañe o si optará por Cortina para suplir al catalán. Con Lucas fuera por descarte técnico, Johannesson por grastroentiritis y Joselu por la tendinitis que sufre en su rodilla, la otra incógnita puesta sobre la mesa está en el dibujo.

El propio Rozada asumió como posible la posibilidad de jugar con inco defensas de inicio o durante el partido, sobre todo ante un Huesca que es el equipo que «mejor se asocia» de la Segunda División y que genera ocasiones «de la nada».