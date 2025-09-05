El Real Oviedo mira al futuro de sus piezas claves

Chisco García Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:01 Comenta Compartir

No hace ni una semana que se cerró el mercado de veraniego de fichajes y la dirección deportiva del Real Oviedo ya tiene muchas tareas encima de la mesa. Todo el mundo da por hecho que el equipo se reforzará cuando llegue diciembre. La búsqueda de refuerzos es una constante, pero los responsables deportivos azules también deben afrontar el futuro de varias piezas claves en la plantilla y cada una con sus particularidades.

Seis jugadores acaban sus contratos con el club el 30 de junio de 2026. David Costas, Dani Calvo, Aarón Escandell, Kwasi Sibo, Lucas Ahijado y Santi Cazorla deben resolver su futuro con la entidad. A día de hoy, cuatro de ellos forman parte de la columna vertebral de Veljko Paunovic y las conversaciones con cada uno de ellos apuntan a ser diferentes.

Aarón Escandell aterrizó en Oviedo hace un año y lo hizo con una sombra muy alargada. La gran campaña de Leo Román hacía que todo el mundo añorase al meta ibicenco y que los focos estuviesen sobre la portería. El meta valenciano llegaba con una trayectoria en la que su mejor año había sido una temporada en el Cartagena, en la que disputó 36 partidos de Liga, a las órdenes de Luis Carrión. En sus temporadas en Granda jugó un total de 27 encuentros, de los que 13 fueron en Copa del Rey y en su anterior parada ante de llegar al Tartiere se quedó en cinco apariciones con Las Palmas. En la campaña 2024-25 jugó 41 partidos de Liga, sólo fue suplente en La Romareda, y los cuatro de las eliminatorias por el ascenso, siendo una pieza clave en el éxito de los carbayones.

En su vuelta a Primera División, donde ya había jugado 17 encuentros, Aarón sigue demostrando que está en un estado de forma espectacular. El valenciano lidera la clasificación de paradas de toda la categoría con 22 paradas en las tres primeras jornadas de Liga, muy por encima de las doce de Sivera, en el Alavés, y las once de Campos, en el Levante. Aarón siempre ha dicho que quiere echar raíces en la capital asturiana y el club tratará de atar su continuidad más allá de esa fecha.

David Costas encontró la estabilidad en su carrera con la camiseta del Oviedo. El gallego ya suma 138 encuentros en el club azul y es de los que se mueve más por las sensaciones personales que por las ofertas que pueda tener. Tras jugar en Celta, Mallorca, Almería y Barcelona, el Carlos Tartiere ha visto su mejor versión. El nivel mostrado en los dos partidos en lo que ha jugado le convierten en una pieza clave y a la que el club quiere dar continuidad más allá del 30 de junio.

Dani Calvo es el jugador con más partidos jugados con el Oviedo en la actual plantilla, con 173 duelos. Rubén Reyes fue el que apostó por su fichaje y desde su llegada se hizo dueño de un puesto en el centro de la zaga. Su relación contractual con el club se analiza año a año desde la llegada del Grupo Pachuca, pero siempre dando prioridad a la continuidad. El ascenso provocó su renovación automática y su continuidad también parece una prioridad para los responsables deportivos oviedistas.

Kwasi Sibo fue una apuesta de Roberto Suárez para reforzar el centro del campo del equipo y desde su llegada se hizo con los mandos del centro del campo azul y su participación fue más importante desde que Paunovic dirige al equipo. Ahora, con la llamada de la Selección de Ghana, su cotización en el mercado está al alza y el club deberá sentarse con sus agentes para poder prolongar su contrato más allá del final de esta temporada.

Lucas Ahijado renovó esta campaña por expreso deseo de Paunovic que ve en el cantarano un perfil necesario dentro de la plantilla. La competencia con Nacho Vidal no será sencilla, pero él siempre está dispuesto a asumir su rol en el equipo y su futuro se analizará al término de la temporada.

El caso de Santi Cazorla es completamente diferente al resto. El capitán tiene la última palabra sobre su futuro y todo apunta a que ésta será su última temporada en activo y más después de haber cumplido su sueño de ascender con el Oviedo y jugar con la camiseta de su corazón en Primera.

Temas

Real Oviedo