Motivos para creer en el Real Oviedo de Veljko Paunovic

El Real Oviedo de Veljko Paunovic avanza y tiene claro cuál es el final del destino. Los azules, desde la llegada del técnico ... serbio encadenan cinco partidos sin conocer la derrota y lo más importante: han recuperado las señas de identidad que exige un candidato al ascenso. Con quince puntos por disputarse aún, el conjunto ovetense todavía cree posible reengancharse al ascenso directo. El Levante, última víctima en el estadio Carlos Tartiere, está a cuatro puntos y los azules tienen el golaverage ganado.

Las próximas dos paradas del calendario serán decisivas. Los inminentes duelos en la zona alta ante el Huesca y el Racing, que también pelea por hacerse un hueco en el ascenso directo, pueden marcar un punto de inflexión en la trayectoria del Real Oviedo, que no se conforma con repetir el billete al 'play off'.

Del Alcoraz, el conjunto oviedista puede salir reforzado o incluso fuera de los puestos de privilegio. Así está una categoría en la que cada gol puede ser fundamental al término del curso.

Hay argumentos para ser optimistas. Paunovic ha conseguido que todos los futbolistas de la plantilla se consideren útiles de cara a este tramo decisivo. Ante el Levante recuperó a varios jugadores que habían tenido un papel secundario con él. Es el caso de Portillo o incluso Hassan, que había quedado como refuerzo desde el banquillo en varios partidos.

El único inconveniente que puede tornarse en un quebradero de cabeza son las lesiones. En las últimas jornadas, se han multiplicado los problemas para el conjunto azul y sin embargo, los resultados no se han visto afectados cómo demuestra la trayectoria del equipo con once puntos sobre los quince disputados desde el relevo en el banquillo.

El Real Oviedo ha ganado crédito y lo ha hecho ofreciendo la mejor versión defensiva. Lejos de las lagunas que mostró en las jornadas anteriores, el equipo ha recuperado la misma solidez que lo convierten en un rival temible.

Buena prueba de ello es que el conjunto azul no ha recibido un gol. 270 minutos en los que Aarón Escándela no ha tenido que recoger un balón de su portería. El último tanto que recibió el Real Oviedo no es fácil de olvidar. Magunagoitia, meta del Eibar, con un remate de cabeza con alguna dosis de fortuna. Un tanto que generó autocrítica en el seno de la plantilla, admitiendo el gol como un error defensivo.

Las cifras hablan por sí solas. En cinco partidos, solo el Málaga y el citado club armero han logrado marcar a un Oviedo que presenta los mejores números defensivos en este tramo de la competición.

El equipo ha sido incluso capaz de sobreponerse a las ausencias de David Costas, que regresó este domingo a la titularidad, o incluso Dani Calvo, que tuvo que abandonar el partido ante el Levante por problemas físicos, siendo sustituido por Eze. No hay que olvidar tampoco las bajas de Lucas Ahijado, que había regresado al once en Ipurua, o la más reciente de Pomares, que ha sido reemplazado por la mejor versión de Rahim de todo el curso.

Competir con los 'gallitos'

El Real Oviedo jugó ante el Levante el mejor partido de la etapa Paunovic. Lo reconoció el propio entrenador y lo comprobó una afición entregada, que ha constatado que su equipo está en disposición de pelear por lo máximo, al margen de que consiga hacerse un hueco entre los dos primeros de la clasificación.

Ante los aspirantes a luchar por cambiar de categoría el próximo año, el conjunto azul ha demostrado qué puede y sabe competir. Salvo los encuentros de la primera vuelta ante el Huesca y el Elche, que terminaron con goleada, el equipo ha dado la cara y en todos los encuentros ha tenido opciones de llevarse algo positivo, a pesar de que el juego ha estado muchas veces en cuestión.

En tramo final del calendario es propicio para los azules. Superado el reto que representan el Huesca y el Racing de Santander de José Alberto, el terreno se allana para los azules que aún deben recibir en el Carlos Tartiere a un Zaragoza que todavía atraviesa momentos de incertidumbre ante su incapacidad para sentenciar la permanencia en las últimas jornadas.

Si el cuadro maño gana en Ferrol al Racing este próximo domingo y el Eldense no saca un buen resultado en Almería, el Oviedo podría recibir a un conjunto con los deberes hechos a falta de tres jornadas para la conclusión.

Después toca reencontrarse con Álvaro Cervera. El Tenerife, salvo inesperado milagro, estará descendido en la penúltima jornada. Ocho puntos le separan a día de hoy del Zaragoza y no parece una ventaja que pueda recuperar en el tiempo que queda por delante.

El Cádiz será el último rival de la fase regular. Un cuadro gaditano que ya tiene la permanencia en la mano y no parece un rival que pueda poner en aprietos dado que no se jugará más que el orgullo en la despedida de la Liga.

El Oviedo de Paunovic ha encontrado respuestas y alguna certeza que transmiten optimismo en su entorno. Crédito se ha ganado con su solidez defensiva y la buena dinámica de resultadosque, falta de cinco jornadas, le permite incluso soñar con el ascenso directo que ocupan Elche y Levante.