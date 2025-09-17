El Real Oviedo juega más que nadie en inferioridad numérica

«Hay que respetar los procesos, hay que entender que un recién ascendido debe ganarse el respeto y demostrarse a sí mismo de lo que ... es capaz», la frase lleva la firma de Veljko Paunovic justo en la previa de viajar a Getafe. El equipo no pareció hacerle mucho caso ya que repitió errores conocidos y por segunda salida consecutiva terminó el encuentro con un jugador menos, lo que supone dar mucha ventaja a los rivales. De hecho, el Real Oviedo es el único equipo de Primera División que ha jugador en dos partidos en inferioridad numérica en las cuatro primeras jornadas de Liga, algo que debe ser corregido de inmediato para acercar las opciones de sumar como visitante.

Villarreal fue el bautismo de fuego de los carbayones en su regreso a la máxima categoría. En el estadio de la Cerámica, Alberto Reina tardó 27 minutos en ver dos amarillas, que dejaron al equipo en inferioridad, pocos minutos después de que Salomón Rondón hubiese fallado una pena máxima y os minutos antes de que el equipo encajase el 1-0. Fueron demasiados obstáculos para un equipo en formación y ante un rival que juega la Champions League.

Getafe vio la segunda roja del Oviedo. En el Coliseum, las cosas ya estaban muy cuesta arriba cuando Fede Viñas fue expulsado. El uruguayo había tenido varios enganchones con los rivales y con el árbitro, hasta que un lance con un defensa se saldó con un golpe del delantero que Guzmán Mansilla interpretó como merecedor de roja directa y con ella las escasas opciones de hacer daño al Getafe se esfumaban para los carbayones y se consumaba la tercera derrota del curso.

No son los azules los únicos que han tenido que jugar en inferioridad lejos de su estadio, pero esa circunstancia sí que marca mucho los resultados. Osasuna fue el primer rival del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y vio como un viejo conocido del oviedismo, Abel Bretones, veía la roja directa en la recta final del encuentro. Los navarros ya iban por detrás en el marcador, pero vieron cortadas sus opciones de intentar dañar a un conjunto blanco al que tenían dominado en los últimos minutos del encuentro. Osasuna se vio beneficiado en la jornada siguiente. Budimir había adelantado a los navarros en el arranque del duelo contra el Valencia y los de Carlos Corberán vieron como su capitán, José Luis Gayá, veía la roja directa a los 22 minutos. Aunque lo intentó, el conjunto 'ché' regresó de vacío a la capital del Turia.

No tuvo ninguna consecuencia la única roja que ha visto el Athletic en las cuatro jornadas disputadas hasta ahora. En su caso, la expulsión afectó al guardameta Álex Padilla. El futbolista estaba en el banquillo en la victoria de los rojiblancos ante el Betis y en el tiempo de añadido del encuentro fue sorprendido lanzando un balón al campo para impedir el desarrollo del juego y vio la roja directa.

Otro portero expulsado fue Paulo Gazzaniga. En su caso, era la primera jornada del campeonato y el Girona recibía al Rayo Vallecano. El meta argentino había cometido dos errores graves que tenían a su equipo por debajo en el marcador y con su salida del campo se frenó cualquier atisbo de reacción. El Mallorca abrió la Liga recibiendo al Barcelona en su estadio. Morlanes y Muriqui fueron expulsados en el primer tiempo y jugar con dos hombres menos que los azulgranas fue una montaña imposible de superar para los de Jagoba Arrasate.

Todos estos casos reflejan la importancia de jugar en igualdad de condiciones en una categoría como la Primera División. El Elche será el próximo rival del Oviedo y por su estilo de juego es un bloque capaz de someter a los rivales a través del balón y verse en inferioridad puede ser un factor determinante por lo que los azules intentarán no repetir los errores cometidos en Villarreal y Getafe.