El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Reina tras ser expulsado en el debut del Real Oviedo en Villarreal. LOF

El Real Oviedo juega más que nadie en inferioridad numérica

El Real Oviedo es el único equipo de Primera División que ha sufrido expulsiones en dos encuentros y ambos terminaron en derrota

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:58

«Hay que respetar los procesos, hay que entender que un recién ascendido debe ganarse el respeto y demostrarse a sí mismo de lo que ... es capaz», la frase lleva la firma de Veljko Paunovic justo en la previa de viajar a Getafe. El equipo no pareció hacerle mucho caso ya que repitió errores conocidos y por segunda salida consecutiva terminó el encuentro con un jugador menos, lo que supone dar mucha ventaja a los rivales. De hecho, el Real Oviedo es el único equipo de Primera División que ha jugador en dos partidos en inferioridad numérica en las cuatro primeras jornadas de Liga, algo que debe ser corregido de inmediato para acercar las opciones de sumar como visitante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  8. 8

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  9. 9

    La avenida de Galicia de Oviedo ya luce su imagen final: «Ha quedado muy bonita y las aceras muy anchas»
  10. 10

    Los huevos, un 72% más caros: así se han disparado los precios de los alimentos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Oviedo juega más que nadie en inferioridad numérica

El Real Oviedo juega más que nadie en inferioridad numérica