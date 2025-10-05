El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rahim trata de escapar de la vigilancia de Carlos Álvarez. ÁLEX PIÑA

Real Oviedo: Rahim, Carmo, Sibo y Fede Viñas se marchan con sus respectivas selecciones

Moldovan está a la espera de saber si entra en la citación definitiva de Rumanía, que se juega sus opciones de estar en el próximo mundial

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El segundo parón por los compromisos de las selecciones nacionales no tendrá el mismo buen sabor de boca que el primero. En aquella ocasión, el Real Oviedo se anotó el primer triunfo del curso derrotando a la Real Sociedad y anotándose el primer triunfo del curso. Ahora, los de Veljko Paunovic tenían la posibilidad de enlazar dos triunfos consecutivos a y asomarse al centro de la tabla, pero el Levante les chafó los planes y será ellos los que disfruten de esta semana sin fútbol con ocho puntos en su casillero. Además, Rahim Alhassanne, Davoid Carmo, Kwasi Sibo y Fede Viñas se marcharán con sus respectivas selecciones nacionales, Níger, Angola, Ghana y Uruguay. Horatius Moldovan está pendiente de que Rumanía confirme su convocatoria final.

Níger jugará el miércoles contra Congo y el domingo frente a Zambia. Angola se verá las caras el miércoles y el lunes con Esuatini y Camerún, con lo que volverá a cruzarse con Etta Eyong, que estará con los cameruneses. Ghana tiene compromisos con Centroáfrica y Comoras. Por último, Uruguay, que ya está clasificada para el próximo mundial, tiene citas ante República Dominicana y Uzbequistan. Si se confitma la llama de Moldovan se enfrentará a Bosnia Herzegovina y Austria, que encabezan su grupo de camino al mundial. Por último, Salomón Rondón, con Venezuela ya eliminada de la carrera mundialista, quedó liberado en esta ventana.

Los jugadores que se quedan en Oviedo tendrán descanso hasta el miércoles a las 10.30, cuando están citados en El Requexón. Paunovic quiere que los jugadores puedan desconectar, después de una semana muy exigente con todo lo sucedido en Valencia. Los días de descanso y la semana sin fútbol pueden ser claves para que Nacho Vidal pueda cerrar la recuperación de su lesión.

