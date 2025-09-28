El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, observa el trabajo de sus jugadores en el entrenamiento de ayer en El Requexón. ARNALDO GARCÍA

El Real Oviedo recupera efectivos y se plantean rotaciones ante el Valencia

El delantero Fede Viñas volverá a la convocatoria, mientras que David Costas y Ovie Ejaria también tienen opciones de regresar

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:19

La plantilla del Real Oviedo celebró este sábado el último entrenamiento en tierras asturianas para preparar el encuentro de este lunes ante el Valencia (21 horas). La buena noticia para el entrenador Paunovic es que, en la sesión que se llevó a cabo en las instalaciones de El Requexón, participaron dos de los lesionados, el defensa David Costas y el centrocampista Ovie Ejaria. Ambos tienen posibilidades de entrar en la convocatoria del equipo que se conocerá hoy.

Lo que es seguro es que en la lista estará el delantero Fede Viñas tras cumplir los dos encuentros con que fue sancionado por la expulsión ante el Getafe. El que no estará seguro es el lateral derecho Nacho Vidal, que sigue lesionado.

El técnico azul tendrá que administrar la plantilla para afrontar el tercero de los encuentros que el conjunto oviedista debe disputar esta semana y pensando en que el sábado hay un nuevo encuentro. En este sentido, el míster reconoció ayer que ya había tomado decisiones en este sentido en el encuentro ante el Barcelona.

Uno de los cambios que hizo el entrenador fue el del centrocampista Dendoncker, que se retiró en los minutos finales del partido para evitar cualquier tipo de sobrecarga. El belga es uno de los fijos para el entrenador y estará seguro en el once para el encuentro de Mestalla.

En defensa, tras el buen partido de Bailly y David Carmo como pareja de centrales, la única duda es si ambos están en condiciones físicas de repetir. En el caso de David Carmo parece que será así, mientras que presenta más dudas el estado de Eric Bailly, el jugador que debutó el pasado jueves llevaba más tiempo de inactividad y en los minutos finales del partido tuvo algunos calambres. La decisión del técnico probablemente no se conozca hasta que hable con el jugador y los servicios médicos.

En el lateral derecho solo está disponible Lucas, que repetirá en el once, mientras que, en el izquierdo, Javi López podría dar descanso a Rahim.

En el centro del campo una de las claves será conocer el estado físico de Cazorla, sobre el que Paunovic dijo que será titular siempre que esté en condiciones de hacerlo.

La convocatoria del equipo se conocerá hoy, ya que está previsto que viajen por la mañana a Valencia, donde por la tarde será el último entrenamiento en la ciudad deportiva del Levante.

