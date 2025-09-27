Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Estamos cabreados porque no nos acompañan los resultados» El técnico azul quiere plasmar la mejoría mostrada ante el Barcelona en puntos

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

Una victoria en seis partidos no es un buen bagaje para ningún equipo de Primera División. Esa es la marca que tiene el Real Oviedo y su entrenador, Veljko Paunovic, confía en las buenas sensaciones dejadas por el equipo el pasado jueves se plasmen ahora en buenos resultados: «Los próximos dos partidos están en el punto de mira para nosotros y queremos empezar a sumar con regularidad».

Aunque los números no acompañan, el técnico azul ve a los suyos en la buena línea: «Ha pasado poco tiempo y poco ha cambiado, pero el grupo está trabajando bien. Estamos cabreados porque no nos acompañan los resultados, pero el equipo trabaja muy bien y el compromiso es máximo. El lunes buscaremos empezar esa racha de sumar puntos».

Acumular partidos no debe ser un problema y Paunovic asegura tenerlo todo bajo control: «Es muy frecuente en Inglaterra y en México el tener tres partidos entre semana, pero tenemos un viaje complicado y perdemos un día de trabajo, además ellos tienen dos días más. Esto se puede trabajar tal y como estamos entrenando. Condicionan los días de descanso, pero ya contra el Barcelona marcamos los minutos y tomamos decisiones de cara a lo del lunes en Valencia. Todo está planificado».

Valencia - Real Oviedo, el lunes a las 21 horas

El Oviedo se medirá al Valencia el próximo lunes y el serbio puso en valor las virtudes del conjunto de Carlos Corberán: «El Valencia es un conjunto fuerte, con delanteros buenos que suman buenas actuaciones. Como bloque están bien trabajados y conozco a Corberán de nuestros tiempos en Inglaterra. Es un gran entrenador y tendremos que buscar la respuesta. Vamos con nuestra idea y teniendo el espíritu del Barça y de las segundas partes ante el Elche o el Madrid. Si mezclamos todo eso tan positivo, podemos hacer un partido completo y por fin puntuar lejos de casa».

Hay coincidencia en que la versión mostrada por el Oviedo ante el Barcelona fue la mejor del curso, pero Paunovic aún ve margen de mejora: «La del jueves es una versión que el equipo puede dar, pero no es la nuestra mejor versión. Contra el Barcelona cambiamos nuestra manera de progresar con el balón. En carácter sí se pareció a lo que quiero del equipo. Tuvimos mucha cohesión y eso quiero mantenerlo».

Eric Bailly debutó en la última jornada y lo hizo a un nivel muy alto, algo que no extrañó al técnico: «No me sorprendió el nivel de Bailly el jueves. Lo más importante es la carga física y cómo se recupera después del esfuerzo. Veremos cómo está para el lunes. Tengo muy claro el perfil de centrales que tenemos y veremos cómo está Costas para Valencia».