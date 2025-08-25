El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting a través de un crédito participativo
Javi López, de la Real Sociedad, en un duelo del curso pasado. ÍÑIGO ROYO

Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes

El Oviedo espera cerrar tres incorporaciones y otras tantas salidas, con el francés Brandon Domingues como candidato a salir

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:52

A falta de una semana para el cierre del mercado de fichajes, en el Real Oviedo se esperan varios movimientos. En la escuadra que ... dirije Paunovic se espera por un central, un lateral izquierdo y un delantero. Además, están pendientes las salidas de Seoane, Borja Sánchez y ahora se suma a la lista Brandon Domingues.

