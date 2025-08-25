Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes

A falta de una semana para el cierre del mercado de fichajes, en el Real Oviedo se esperan varios movimientos. En la escuadra que ... dirije Paunovic se espera por un central, un lateral izquierdo y un delantero. Además, están pendientes las salidas de Seoane, Borja Sánchez y ahora se suma a la lista Brandon Domingues.

Al principio del mercado desde el club se apuntaba a la llegada de seis o siete fichajes, pero todo parece indicar que serán el doble. Además, como suele ser habitual en cada ventana de incorporaciones no se descarta un movimiento final de Jesús Martínez si surge una opción de última hora.

Una de las carencias principales es la de un lateral izquierdo, ya que en la plantilla únicamente cuenta con Rahim como jugador específico para esa demarcación.

Tras muchos nombres sobre la mesa, en la actualidad el principal candidato para llegar al costado zurdo de la defensa es Javi López, de la Real Sociedad. El canario estaba en la agenda del Betis, pero los andaluces han desistido de su incorporación. Ahora, los azules están más cerca de poder hacerse con sus servicios.

Otra posición a reforzar podría ser el centro de la defensa, pese a la llegada de Bailly, ya que parece que esta temporada el técnico va a apostar por tres centrales con relativa frecuencia, como ya se ha visto.

También está trabajando el conjunto ovetense en intentar la llegada de un delantero, pese a que hay tres en la plantilla: Salomón Rondón, Fede Viñas y Álex Forés. Se busca un jugador con velocidad y que pueda ser complementario de todos los anteriores.

Una de las posiciones susceptible de mejora es la banda izquierda del centro del campo, ya que en los próximos días podría salir el francés Brandon Domingues.

Una prueba de que Paunovic no cuenta con el galo es que le dejó fuera de la convocatoria para el encuentro del domingo y apenas ha contado con él en la pretemporada.

Finalmente, Borja Sánchez, pese a que debutó en Villarreal, también se quedó fuera de la lista ante el Real Madrid, al igual que Seoane. Ambos podrían dejar el club esta semana.