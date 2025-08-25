Vinicius provoca al Carlos Tartiere durante el Real Oviedo - Real Madrid: «Yo soy así» Xabi Alonso lo dejó en el banquillo y cuando saltó al campo en la segunda parte recibió los primeros pitos por parte de la afición del Real Oviedo

En su primera visita al Carlos Tartiere, Vinicius logró una cuota de protagonismo que se va convirtiendo en habitual para el brasileño, no por su juego, sino por su actitud sobre el campo. Lo primero es que Xabi Alonso lo dejó en el banquillo para el partido del Real Oviedo y el Real Madrid, algo nada habitual, y cuando saltó al campo a los 63 minutos, en sustitución de Rodrygo, ya recibió los primeros pitos de la afición oviedista.

Poco después vio una amarilla por simular penalti y eso le valió un sonoro «tonto, tonto» desde la grada, a la que el brasileño respondió con un gesto que ya había hecho en Mestalla o Vallecas en temporadas precedentes. Mostró dos dedos a los seguidores azules con el gesto de «a Segunda».

La acción provocó la cólera de los oviedistas que increparon al jugador y el club ovetense utilizó los vídeomarcadores para reiterar el habitual mensaje en el que se recuerda que pueden ser sancionados cánticos que «inciten a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte». De hecho no se produjeron en ningún momentodel encuentro.

Tras el encuentro, el extremo brasileño realizó una publicación en redes sociales con el texto «yo soy así» y una foto suya celebrando el gol que marcó para cerrar la victoria del Real Madrid.

En lo deportivo, su actuación en media hora no pudo ser más completa, primero asistió a Mbappé para el segundo gol madridista y posteriormente sentenció el partido con el tercer gol en el descuento.