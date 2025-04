Sibo: «Confío en el Real Oviedo y en mis compañeros»

Chisco García Oviedo Martes, 22 de abril 2025, 14:12 Comenta Compartir

«Estamos cerca en cuanto a puntos, no estamos muy lejos. Quedan partidos y el objetivo está ahí. Confío en mi equipo y en mis compañeros». Kwasi Sibo transmitió la ilusión que hay dentro del vestuario del Real Oviedo a la hora de afrontar la recta final de la temporada y de cómo han pasado ya la página del partido de Córdoba: «Después del partido hablamos y tocaba desconectar, porque el del sábado es muy complicado también y ya no podemos hacer más con lo de Córdoba. No tuvimos el balón, pero defendimos bien».

Con la llegada de Veljko Paunovic, Sibo ha ganado protagonismo en el centro del campo del equipo: «El míster trabaja mucho con balón y habla mucho conmigo para mejorar en esa fase. Me pide que juegue fácil, rápido y al compañero más cercano. Y más en la posición en la que juego. Ese es mi objetivo. Estoy muy feliz, siempre quiero ayudar al equipo y si lo puedo hacer en el campo mejor».

La próxima jornada depara un duelo de alto nivel ante uno de los mejores equipos de la categoría: «Necesitamos trabajar duro y mejorar cada partido. No en todos los partidos podemos tener el balón y hay que saber hacer otras cosas. Cuando tenemos el balón podemos hacer daño y eso queremos hacer el sábado. Si empezamos bien y apretamos desde el primer minuto, nos irá bien. Ellos con balón son muy buenos, pero nosotros tendremos que apretar hasta el final».

El calendario fija ahora duelos seguidos con implicados en la zona alta: «Tenemos ahora varios rivales muy duros y estamos listos para afrontarlo. Podemos hacer cosas buenas en estos partidos, aunque esta es una liga muy complicada. Tenemos que hacernos fuertes en casa e ir a por el Levante».

Temas

Real Oviedo