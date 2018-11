Último día de venta de entradas para el derbi

El Real Oviedo ha decidido ampliar a hoy la posibilidad de adquirir las entradas de acompañante que puso a disposición de sus abonados. Además, desaparece la limitación de una localidad por abonado y podrán comprar tantas como deseen. Hasta el momento, se han despachado 4.200, por lo que quedan más de 2.000 en las taquillas.

El Sporting cerró ayer el plazo para adquirir las 1.200 localidades remitidas por el conjunto carbayón y lo hizo con 966 entradas vendidas. El club ovetense informó que las entradas sobrantes no estarán a la venta, ya que son para la zona de afición visitante. Los aficionados rojiblancos, que en algunos casos hicieron colas de hasta 19 horas para no perderse el derbi, finalmente no agotaron el 'papel'.

Además, mañana no habrá localidades en taquilla, dado que el partido ha sido declarado de alto riesgo. Por ello, solamente estará disponible una taquilla para incidencias de los abonados azules.

La entidad azul justificó la medida de ampliar el plazo a que al cierre de las taquillas se habían despachado 4.200 localidades y que «debido a las demandas de nuestros abonados y aficionados, y dada la existencia de localidades suficientes, el club pondrá a la venta las entradas que no se han despachado hasta el momento».

Esas entradas de acompañante tienen un precio único de 40 euros para todas las categorías y zonas del campo e incluyen una invitación para el encuentro de la siguiente jornada ante el Reus. Asimismo, como estaba previsto, el público general podrá adquirir hoy localidades al precio de 80 euros.

Los abonados que ya hubieran adquirido entradas podrán retirar a lo largo de la jornada de hoy las que estimen oportunas. Es decir, que se retira la limitación de una por abonado.

Las localidades, tanto de acompañante como de público general, estarán a la venta hoy en las taquillas del estadio Carlos Tartiere, desde las 10 hasta las 22 horas.