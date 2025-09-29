Los aficionados del Real Oviedo afectados por el aplazamiento del partido critican la falta de previsión

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:26 Comenta Compartir

Aunque se trata de un día laborable no eran pocos los aficionados que estaban dispuestos a apoyar al Real Oviedo este lunes en Mestalla. Sin embargo, finalmente serán bastantes menos, ya que muchos de ellos no han podido adaptarse a la nueva fecha fijada.

Dani Magadán es un oviedista que reside en Aberdeen, en Escocia, como muchos de sus viajes para visitar a la familia a Oviedo coinciden con partidos del Real Oviedo. El pasado jueves estuvo en el Carlos Tartiere y la idea era estar el lunes en Mestalla junto a sus amigos Ramón y Santiago. «El domingo decidimos cancelar el viaje porque vimos claro que no se iba a jugar», explica Dani, que perdió el billete que tenía de Valencia a Aberdeen y tuvo que sacar uno nuevo desde Oviedo.

Dani explica que «mis amigos tuvieron que cambiar los turnos en el trabajo para poder venir y al final para nada», ahora están a la espera de la respuesta del Valencia sobre la devolución del importe de las entradas, ya que les resulta imposible asistir a ninguno de ellos.

Tampoco se anda a la zaga la historia de Javi Alonso y Pablo Fernández, que salieron el domingo por la noche hacia Valencia en coche con la idea de acudir al encuentro después de pedir dos días de permiso en el trabajo. Javi explica que «teníamos el plan de venir y aunque vimos el tema de la alerta tampoco nadie confirmaba que no se fuera a jugar».

En su caso tienen la suerte de quedarse en casa de un amigo y por eso van a hacer un esfuerzo extra para estar esta tarde con el equipo. «Tuvimos que cambiar el plan de viaje, vamos a quedar aquí, pero nada más que acabe el partido arrancamos de vuelta a Oviedo, porque el miércoles hay que trabajar», comentó.

Lo que sí reconoció el que fuera jugador de las categorías inferiores del conjunto ovetense es que este lunes por la tarde «empezó a llover fuerte y parecía que no paraba».

Devolución del importe

Tras el aplazamiento el Oviedo y el Valencia informaron que las localidades adquiridas para el lunes seguirán siendo válidas para el partido del martes. Además, aquellos aficionados que no puedan asistir al partido por el cambio de fecha podrán solicitar la devolución del importe de la entrada.

La forma de recuperar el dinero es ponerse en contacto en el mismo punto de venta donde realizaron la compra, ya sea en las oficinas del club o a través de la APARO. Eso para las adquiridas en Oviedo. Sin embargo, el Valencia no ha informado sobre la posibilidad de recuperar el dinero de la localidad y algunos de los aficionados que intentaron ponerse en contacto no obtuvieron respuesta por el momento.

«No había posibilidad de jugar»

Desde el club son comprensivos con la decisión de LaLiga y las instituciones, pero los aficionados lamentan la imprevisión y la tardanza en comunicar un aplazamiento que parecía claro que se iba a producir.

El encargado de valorar la decisión fue el director general, Agustín Lleida, que llegó este lunes a Valencia para presenciar el encuentro. El dirigente asume que «no había posibilidad de jugar» y ante esa circunstancia comprende que las instituciones competentes «son las que velan por nuestra seguridad y han dicho que no se daban las condiciones para jugar el partido de forma segura para la afición y para los equipos».

En ese sentido añadió que el Real Oviedo «siempre apoyará a LaLiga y a las decisiones de las instituciones, en este caso la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia».

Respecto a la decepción de la afición desplazada, Lleida destacó que «nuestra afición nos apoya en todos lados de España» y deseó «un buen regreso a casa» a los que no se pueden quedar al encuentro que arrancará finalmente este martes a las 20 horas.

Sí reconoció el director general que solicitaron a LaLiga cambiar el partido del Levante para el domingo, porque «con este aplazamiento, el rival tendrá tres días más de descanso que nosotros». Sin embargo, la respuesta fue negativa. «Según el reglamento de LaLiga no está considerado un aplazamiento por este motivo y lo disputaremos como todos y con la misma energía que siempre», admitió. En cambio, el club ha conseguido fletar un vuelo chárter para regresar este mismo martes tras el encuentro a la capital asturiana.

