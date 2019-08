El Sella, un torrente de diversión Cuatro jóvenes que se disponen a bajar el Sella pasan bajo el puente de Arriondas. / DAMIÁN ARIENZA Arriondas y Ribadesella se preparan para la descarga de diversión de Les Piragües PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA Jueves, 1 agosto 2019, 14:24

Este finde en Asturias el plan tiene nombre de río y no habrá otro de un cabo al otro de la región más concurrido que el Sella. Con sus ochenta y tres años a cuestas pocas fiestas pueden presumir de un espíritu tan joven como la cita que cada primer fin de semana de agosto convierte las villas de Arriondas y Ribadesella en lugar de encuentro de gentes de toda condición dispuestas a vivir una experiencia que transciende lo deportivo o lo 'folixero' para ser algo más. Y es que, El Descenso, Les Piragües, como gusten llamarlo, es un acontecimiento único. ¿Alguien está dispuesto a perdérselo?

Al mediodía de ayer, 72 horas antes del cañonazo de las 12 horas del sábado en Arriondas, en las dos capitales selleras la vida discurría como cualquier jornada de verano. Bajo el puente de Arriondas las aguas bajaban tranquilas y surcadas de canoas recreativas. El gijonés Gregorio Munrera y la madrileña Eva Ortiz observaban el tráfico fluvial con sus chalecos. «Hice la ruta varias veces y la fiesta nunca me la pierdo, aunque este año no estaré por trabajo», explicaba él. «Yo nunca he estado, pero sé que es increíble y, ya que no podremos venir, quería al menos conocer su esencia», argumentaba ella.

Clientes de una empresa de canoas. / D. A.

Al otro lado del puente Antonio Teixidó y su hijo Jordi, de Lleida, cargaban con sus piraguas RR de aguas bravas. Ellos sí estarán en la gran fiesta del deporte asturiano. Integrantes del Club Sicoris -el equipo en el que comenzó su paisano el medallista Saúl Craviotto- se disponían a entrenar en el recorrido donde competirán por primera vez juntos. «Ya lo hemos hecho estos días y, aunque no sea nuestra especialidad, merece la pena por lo bonito que es», relataban. La parte festiva del evento no entraba en sus planes, pero se mostraban encantados «de salir a remar en un ambiente donde la gente se lo pasa tan bien».

En el interior de la villa, alguien que conoce el Descenso desde el cauce del Sella y desde fuera, Iván Fernández -ganador en 2002 en categoría de cadete con Los Rápidos- contaba junto a su madre Luisi Robellada las horas para el Día D, que en su caso esperan sea una jornada de intenso trabajo. En su tienda de productos gastronómicos asturianos y objetos de recuerdo 'Sellasturex', todo está preparado para que ningún sellero se quede sin el detalle con el que rememorar Les Piragües. «El sábado abrimos todo el día y tendremos refuerzo familiar», aseguraba Luisi mostrando el surtido de camisetas, collares, pines, pulseras y otras piezas del 'merchandising' oficial.

Los primeros campistas llegaron ayer a Ribadesella. / XUAN CUETO

También trabajando le pillará el gran día a otro sellero entusiasta, el cocinero José Antonio Campoviejo. A la puerta de su 'Corral del Indianu', elogiaba el momento que vive El Descenso: «Ahora es una delicia, una fiesta para disfrutar. Les recomiendo venir a todos mis clientes, algo que no haría hace veinte años», afirmaba. En su opinión «esto ha ido a mejor y lo único que echo en falta es una mayor cobertura internacional de una prueba de este calado». Una valoración igualmente positiva expresaba Luis Fuente, monitor de la empresa 'Ailpol', con sus 150 canoas dispuestas a seguir a los campeones de la pala el sábado. «Creo que es un acierto este año la idea del RiverLand y que servirá para dejar mucho dinero en Arriondas».

En el lugar de la meta, Ribadesella, Patricia García, informadora de Ranasella otra de las empresas que ofrecen a sus clientes surcar la estela de la competición , revelaba sus sentimientos encontrados sobre la evolución actual de la fiesta: «Como joven me parece genial que haya más alicientes y como asturiana que debía conservarse el espíritu original. En todo caso, allí estaré, en el Puente de Arriondas como siempre 'respigándome' con el 'Asturias patria querida'». Borja Bulnes, propietario de la sidrería 'La Nansa', engalanada de collares y banderas, aguardaba ansioso uno de sus días de «más movimiento», con la esperanza de que «el Sella siga subiendo. No solo es bueno para Ribadesella y Arriondas, sino para toda Asturias». Tras el mostrador de 'La cabaña', Manuel Valdés contaba divertido que su jefe cerrará el sábado el negocio «para irse a disfrutar de la fiesta». Les Piragües son así, cada sellero lo vive como le 'preste' y este año no será distinto. Eso sí, además de la folixa asegurada, la pasión deportiva y todo lo mucho que da de sí El Sella, desde hoy empiezan a temblar las riberas del río más mediático de Asturias con los ritmos del festival Riverland y no habrá tregua para la alegría hasta el domingo. ¿Quién se lo va a perder?